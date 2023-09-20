傅海燕：政府须定期检讨水价保障生产供应

自上次调整水价以来，我国水利设施的营运成本上涨了约30％至35％。政府必须定期检讨水价，才能确保有足够的资源来投资和运营水利设施，进而加强水供保障。

永续发展与环境部长傅海燕说：“我们必须对水利设施进行适当的投资和资助，避免投资不足。但在定期检讨水价的同时，也要确保不把任何人落下，要将低收入和弱势家庭及中小企业等的需求考虑在内，协助他们过渡。”

傅海燕星期三（9月20日）出席首届新加坡管理大学永续发展论坛时，在小组讨论会上谈到水价和在绿色转型过程中面临的取舍。

这是傅海燕过去一个月来，第二次在公开场合谈及水价课题。永续部兼交通部高级政务部长许连碹博士本月中出席活动时，也曾提到准确为水定价的重要。

傅海燕：需要可持续运作资金支撑需求增长

傅海燕在回答论坛主持人、新大社会学教授郑宝莲的提问时说，用水量会随着人口和经济活动的增加而上升，但是在新加坡的四个水喉中，取自蓄水池和从马来西亚进口的水量大致是固定的，因此需要新的水源来支撑需求的增长。

“我们指的是新生水和淡化海水，生产这两种水源一般要消耗更多能源和资源。淡化海水需要能源，处理废水则要用到化学品。”

傅海燕说，自2017年以来，本地水利设施的营运成本增加了约30％至35％，水电费、化学品的价格和建设成本都上升了。“所以我们需要有可持续的运作资金。真正的挑战是要权衡经济、环境和社会的需求，这样作为一个国家我们才能够团结一致地经历转型。”

本地目前每天的用水量约为4.4亿加仑，相当于800个奥林匹克标准游泳池的储水量，预计到了2065年，用水需求会增加近一倍。我国上一次是在2017年和2018年分两个阶段调整饮用水的售价，共调高30％。

高博德：银行可引导客户改变商业模式

针对转型的挑战，参与讨论的新大董事会主席、星展集团总裁高博德说，除了政府层面，个人层面其实也存在挑战。以食物为例，人们会决定是否要花更多钱来买本地农产品，或是品质更好的食物，但是“要告诉生活贫困的人让他们做选择，不是一件容易的事”。

至于企业能扮演什么角色，高博德认为，以银行而言，可以引导客户改变他们的商业模式。银行可以通过决定把钱借给谁，来影响客户的商业活动。银行须有能力确保客户从事的活动，可以协助打造一个碳密度较低的经济。

小组讨论会的另一名座谈来宾是新大校友、新生饲料科技公司（Insect Feed Technologies）创办人陈政玮。

为论坛发表主旨演说的，是马来西亚国家石油公司主席兼集团总裁莫哈末陶菲克（Muhammad Taufik）。

他说，石油和天然气工业如今面临更严格的审视，要求立即停止所有与化石燃料相关活动的呼声也越来越高。不过，当务之急其实是继续满足持续增长的能源需求，与此同时减少碳排。

他以东南亚为例说，本区域使用的燃料有超过八成是化石燃料，在没有可靠的低碳替代能源的情况下阻断现有的能源系统，不只会导致能源市场紊乱，也会造成社会崩溃。

约250人参加了星期三的论坛，包括学生以及来自教育机构、社会服务机构、非盈利组织和政商界的代表。