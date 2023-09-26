孙雪玲：关注诈骗受害者创伤 社区领袖应助提供支持系统

诈骗对受害者造成的经济影响有时会大到让人崩溃，社区和基层领袖应关注受害者被骗后心理上遭受的打击，确保他们拥有牢固的支持系统助他们渡过艰难时期。

人民协会社区紧急应策与参与委员会（C2E）与新加坡警察部队和资讯通信专才协会（AiSP）合作，为基层领袖组织一系列防诈骗意识工作坊和对话，旨在提高他们对诈骗手段和趋势的认识，并向居民和社区推广防诈骗意识，加强公众的防诈能力。

其中一场为约100名C2E基层领袖举办的工作坊与对话于星期二（9月26日）晚上在华为AI Lab和DigiX Lab举行，受邀嘉宾包括领导跨部门反诈骗小组的内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲、反诈骗指挥处助理局长叶葛心助理警察总监，以及负责网络健康教育项目的资讯通信专才协会执行委员陈家伟。

诈骗受害者因经济损失崩溃 孙雪玲：需要社区领袖援助

孙雪玲在对话时说，基层领袖除了能让居民更清楚地了解不同类型的诈骗手段，以及让居民知道如何求助，为诈骗受害者提供后续的情绪支持也至关重要。

“很多时候，诈骗对受害者的经济影响会大到使人崩溃。在某些情况下，这些人几乎会有轻生的倾向、情绪非常低落、无法入睡和进食。因此，作为社区领袖，我们有时会需要你们来帮助这些受害者。”

孙雪玲指出，如果受害者失去了毕生积蓄，日常开支成了问题，他们到社会服务机构寻求经济援助，对工作人员讲述缘由时难免会感到羞愧。

“这也取决于诈骗的类型，尤其是利用情感和人际关系的诈骗，骗财又骗感情，受害者不仅失去了金钱，还受到情感上的创伤，他们可能觉得自己几乎被剥光了。这是一种非常可怕的感觉，有些人甚至不知道该如何再信任别人了。”

因此，孙雪玲呼吁在场的基层领袖帮助受害的居民寻找精神支柱，例如召集他们的家人、朋友、宗教机构等，成为受害者的支持系统。

星期二举行的工作坊与对话，内容也涵盖不同类别的诈骗案和案例、诈骗犯采用的科技如深伪技术（deep fake），以及如何加强科技设备的安全等。

其中一名参与者，义顺岭C2E委员主席兼C2E政务执行财务主管林伟强受访时说：“我们之前会和居民分享一些防诈骗信息，但没有我们今天所学到的那样深入。往后，我们就能在社区活动或家访时，为居民提供更详细的信息。”