不想借钱给同事谎称被劫 女子报假案被判罚2000元

同事开口借钱，35岁女子找借口推却，报假案称钱被抢走，星期四被判罚款2000元。

被告陈惠玲（35岁，译音）面对一项向公务员提供假资料控状，星期四（9月28日）在法庭上认罪。

根据案情，被告在一家餐馆当服务员。2023年3月14日左右，餐馆行政主厨向她借6700元。被告并不想借钱给他，但为了维持良好工作关系而答应下来。

2023年3月16日晚上约8时20分，被告打电话给主厨同事，让对方到她家附近拿钱。主厨同意了但随后又打电话说，隔天在餐馆见面时才向被告拿钱。

之后，被告走出住家，在义顺51街第504C座组屋附近抽烟，当时她身上并未带着那笔6700元款项。当晚约10时18分，被告报警称有两名男子抢走她的钱。

警员抵达现场时，正在哭泣的被告对警员谎称，她在当天下午3时许离家，钱包内装着要借给同事的6700元。

被告称，当她在吸烟时，两名戴着口罩、看似二三十岁的男子接近她，向她讨香烟。被告回说没有足够的香烟后，其中一人突然拿出小刀威胁她，并拿走她钱包里的6700元。

警方接着展开调查，根据被告对“嫌犯”的描述查看电眼，同时在事发地点一带展开搜寻，一直持续到隔天（17日）凌晨约1时35分。

接着，警员发现被告说辞前后不一，再进一步向被告询问时，被告才坦诚提供虚假信息，目的是不想借钱给同事，想找个借口推却。

控方指出，虽然被告没有精心策划此事，但仍因她提供虚假信息而浪费了公共资源。然而，被告在报假案后约三小时，向警方承认自己撒谎并选择认罪，因此提议给予罚款1000元至2000元。

法官最终罚她2000元。