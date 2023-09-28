学者：未来若上调水价等费用 政府或可公开咨询听民意

政府须确保财政可持续，也得照顾民情，因此上调水价的同时，也提供援助来缓解民众的生活压力。受访学者建议，政府未来若要宣布上调生活费，应该考虑展开公共咨询，公众若有机会提出意见，会认为政府正视他们的担忧，更容易接受政策。

公用事业局星期三（9月27日）宣布，水价将在明后两年分两个阶段上调，每立方米调高五角钱或约18％。消息一出，有公众表示虽然能理解上调水价是大势所趋，但担心生活压力越来越重。

为缓解民众的负担，副总理兼财政部长黄循财星期四（28日）宣布，95万户组屋居民明后两年每季度将获得额外20元的水电费回扣（U-Save Rebates），以助抵消头一两年收费的增幅。这个额外回扣能完全抵消一和二房式组屋的平均水电费增幅，三和四房式约80％，五房式或以上约65％。

新跃社科大学商学院课程主任张永镐副教授接受《联合早报》访问时说，气候变化和干旱等因素导致水资源越发稀缺，政府上调水价是为了更好地应对水供成本的增加，也提醒民众谨慎用水。

“水是必需品，当水价不再反映水供成本，就是时候调整水价。政府只是水供服务提供方，并不会从供水赚钱。”

张永镐认为，政府推出水电费回扣及杂费回扣等，多项辅助积少成多，有助缓解公众的生活压力。

打开沟通管道 政府可解释政策

此外，他指出，政府日后若要宣布上调水价等政策，应考虑进行公共咨询，给予民众反映担忧的平台，也让政府有机会解释即将推出的政策，打开沟通管道。

新加坡国立大学经济系教授洛伦兹·戈特（Lorenz Goette）说，水处理成本近年来大幅上涨，政府必须调高水价保障水供。

“政府为民众提供津贴，缓冲涨价对低收入家庭的影响，只有用水量较高的家庭须支付更高的水电费，这本来就是他们应该为环境承担的。”

戈特认为，水价全面调高后，水价仍相对便宜。加上水本身只占许多东西生产成本的一小部分，单是水价上调不足以导致其他物价上涨，能源价格飙升的影响比较大。

“政府也应该考虑与公众展开公共咨询，民声被听见总是好事，但政府也应该确保低收入家庭的利益。例如，如果中高收入家庭不满只有低收入家庭能获得津贴，希望政府能坚持立场，保障低收入家庭。”