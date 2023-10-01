乳癌意识月 定期检查是关键

向来注重健康的半退休人士何惠华（66岁），每两年就会进行乳房X光检查。今年3月，她在一次例行检查后，确诊患上第一期乳癌，但她始终沉着镇定，接受了保乳手术和放射治疗，成功对抗病魔，降低复发风险。

“战胜乳癌后，我意识到能够及早发现乳癌是我们最大的保障。我很庆幸自己因此获得了第二人生，让我过上自己喜欢的生活。”

何惠华星期天（10月1日）在义顺保健集团的乳癌意识月嘉年华上，分享了自己的抗癌经历，并以自身为例传达接受乳癌检查的重要性。

为提高公众对乳癌及其影响的认识，同时鼓励通过定期筛查及早发现乳癌，义顺保健集团与慈济人文青年中心星期天（10月1日）配合“乳癌意识月”（Breast Cancer Awareness Month）举办嘉年华，并与另外六个合作伙伴一起，为北部居民带来一系列活动，包括讲座、互动展位、书法课、正念疗法和瑜伽。

此外，嘉年华也为提前报名的公众，提供乳房X光检查流动巴士（mammobus），另有专业护士在活动展位上，教导女性如何自行检查乳房。

本地乳癌筛查率不到四成 仍有进步空间

根据2022年全国人口健康调查数据，在50岁至69岁的本地女性当中，近四成（37.6%）的人表示在过去两年中接受过乳房X光检查。这一比率较2021年的31.1%有所上升，也接近2019年即冠病疫情前的38.7%。

尽管如此，邱德拔医院乳腺外科部门主任谢乐勤医生在活动上受访时说，比起其他国家如美国和瑞典高达80%至90%的筛查率，本地仍有进步空间。

活动主宾、卫生部兼律政部高级政务次长拉哈尤玛赞致辞时说，乳癌是本地年龄介于30岁至79岁女性中最常见的癌症，发病率逐年上升。根据新加坡癌症注册局的数据，2017年至2021年，本地有1万3000人确诊乳癌，发病率占女性癌症的近三成。

拉哈尤也说，尽管遗传、家族史等风险因素无法改变，人们仍可以从饮食习惯和体能活动等方面入手，降低罹患乳癌风险。

“一些妇女可能因为害怕，或对筛查有误解，仍不愿意接受筛查。我们必须紧密合作，共同应对这些挑战，并鼓励更多妇女把乳房健康列为优先事项，定期接受检查。”

作为多数病患的第一接触点，家庭医生在推广乳房检查方面，扮演重要角色。今年，由新加坡国立大学癌症中心主办的全国“乳癌意识月”宣导活动中，就首次纳入全科医生，盼更多家庭医生尽一分力，鼓励更多妇女定期接受检查，并协助消除相关疑虑。

2023年乳癌意识月组委会主席、国大癌症中心肿瘤血液科高级顾问医生欧冠伟助理教授说：“我们正通过健康SG计划，积极加大预防疾病的力度，现在是动员全科医生和社区的力量，对抗乳癌的最佳时机。”

今年参与筹办“乳癌意识月”活动的医疗机构和组织还包括：乳癌基金会、保健促进局、新保集团杜克—国大乳腺中心、新加坡防癌协会和陈笃生医院等。