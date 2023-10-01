家庭与企业可申请补助提高用水效率 应对水价上涨

我国水价将在接下来两年分阶段上调，每立方米调高5角，家庭和企业可通过申请政府的补贴计划来提高用水效率，以应对水费上涨的压力。

今年3月，国会拨款委员会辩论永续部开支预算时宣布，将扩大国家环境局与公用事业局2020年推出的气候友好型住户计划（Climate Friendly Households Programme），鼓励更多家庭节约能源和水的消耗，每年可减少50元至150元的水电费。

35万合格屋主当中 7800人已兑换省水淋浴设备礼券

自雇人士林永雄（40岁）一家六口居住在三房式组屋，并在两年前成功通过计划领取了三次优惠券，分别是用来购买节能冰箱的150元礼券；改用省水淋浴设备的50元礼券；以及购买LED节能灯泡的25元礼券。

他说，当年的电费比现在便宜不少，但是一家人的水电费平均每月也要200元以上。“在换了节能设备以后，家中的水电费下降了约20%，省水省电有明显的效果。”

随着这些年电费和水费持续上涨，如今林永雄一家每月的水电费已将近400元。对此他也说，现在已经习惯购买节能的水电器，接下来也会关注政府的补贴计划，相信能帮助减轻一些负担。

根据公用局的数据，在35万符合资格的屋主中，有7800人已经兑换了省水淋浴设备的礼券。

为了鼓励企业节省用水，公用局也从7月起扩大省水基金，将企业进行水资源回收项目所能申请的资金顶限从100万元上调至500万元。

过滤水中化学物和细菌送回循环利用 电子厂耗水量大减

在省水基金的支持下，本地制造高级光罩基片的企业豪雅电子（Hoya Electronic）通过建立多个水回收设施，节约超过75%的用水量，创下半导体行业最高的水回收率。

豪雅电子的设备部经理库玛（Muthukumar）说，公司自2014年与公用事业局合作以来，开展了多个水回收项目，其中一个主要的项目是反渗透（reverse osmosis）净化水设施。

“自从有了这个设施，我们可以在工厂制取超纯水（ultrapure water）之后，将大量原本要排走的水收集起来，利用设施去除水中的化学物和细菌，再把过滤好的水送回新生水的水槽去循环利用，大大减少了水源浪费。”

他指出，这些水回收项目让企业的年耗水量从2014年的19万立方米减至7万5000立方米。然而，建造大型的水回收设施需要一笔庞大的资金，如果没有公用局的省水基金以及技术支持，很多企业还是会选择支付高昂一些的水费，导致水资源的浪费。

至今，公用局的省水基金已资助375个项目，每日可节省超过7000万升的水。

另外，国际水务智库（Global Water Intelligence）早前针对188个国家和地区的572个城市展开调查，公布了其他城市的水价数据。

调查显示，去年7月至今年7月，许多城市都调高水价来应对成本压力，各地的水价平均上涨约8.2%，每月的水费平均增长约3.23元。

相比之下，新加坡接下来两年上调水价，每年的增幅为2.5％，比国际平均涨幅低了5.7个百分点。