我国与12国签署谅解备忘录 开发合格碳信用项目

为了确保更多国际碳信用符合新加坡的标准，我国已和10多个国家签署谅解备忘录，与越南和加纳签定的执行协议也取得实质进展。

根据永续发展与环境部和国家环境局星期三（10月4日）发的文告，我国和越南及加纳（Ghana）已就碳信用交易的执行协议进行实质谈判，须缴碳税的企业将可以采用协议所产生的国际碳信用来抵消碳排放。

与此同时，我国和12个国家签订谅解备忘录，并争取达成执行协议。这些国家是不丹、柬埔寨、智利、哥伦比亚、多米尼加共和国（Dominican Republic）、印度尼西亚、肯尼亚、蒙古、摩洛哥、巴布亚新几内亚（Papua New Guinea）、秘鲁和斯里兰卡。

我国也正在和巴西、文莱和泰国等积极讨论中。

文告另外指出，环境局正在开发一个全国注册处，以记录和追踪企业交出的国际碳信用。

环境局和五个碳信用计划签署谅解备忘录，借助这些计划，确保它们发行并可用来抵消碳税的国际碳信用，遵守严格的验证、查核、发行和注销流程。

这些计划包括Gold Standard、Verra的核证碳减排标准（Verified Carbon Standard）、美国碳注册、全球碳委员会（Global Carbon Council），以及REDD+交易架构（Architecture for REDD+ Transaction）。

环境局也和世界银行及国际排放交易协会（IETA）就气候行动数据信托（Climate Action Data Trust）的倡议，展开合作。

气候行动数据信托正在开发一个数据仪表板（dashboard）。这个开源（open-source）、去中心化的区块链基础设施，让公众能够获取世界各地不同注册处的碳信用的信息，从而提高市场透明度并降低重复计算的风险。这个数据仪表板预计将于今年迟些时候推出。