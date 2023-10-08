环境局：若短暂外出不必戴N95口罩

本地又被烟霾笼罩，但一般民众如果只是短暂外出或在室内，就没有必要戴N95口罩。

国家环境局星期六（10月7日）代跨部门烟霾行动小组发文告说，对于一般健康的人来说，只有当24小时空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）超过300，即进入危险水平，且需在户外待上数小时，才有必要戴N95口罩。

当PSI超过200，即进入非常不健康水平时，体弱者应避免或减少户外活动；若需在户外数小时，可戴N95口罩。年长者、孕妇和有严重心肺问题者，则应咨询医生以确定是否需使用N95口罩。

星期六是自2019年来PSI首达不健康水平

本地星期六的空气素质是2019年以来第一次进入不健康水平。跨部门烟霾行动小组的各机构因此推出行动计划和建议，保障公众健康。

其中，卫生部和医疗机构包括公共医院、综合诊疗所和疗养院合作落实应对措施，为与烟霾相关的患者可能增加做准备。

在空气素质属不健康时，幼儿园会减少让孩子长时间留在户外，也会减少剧烈的室内运动。患有慢性心肺疾病的孩童可不参加体育和户外活动。

所有幼儿园、中小学和特需学校都备有空气净化器。家长应确保有需要的孩子随身带着药物，如哮喘喷雾吸入器，并在孩子因烟霾而感到不适时尽快接他们去求医。

学校会保持开放，全国考试也会按计划进行。要是空气素质进入不健康或更严重的水平，学校也已做好准备，让考生在有空气净化器的密封房间内应考。若学校关闭，全国考试会改期，考生会接到学校或新加坡考试与评鉴局的通知。

如果空气素质恶化到不健康水平，当局建议工作场所采取应对措施，包括缩短员工剧烈工作的时长、提供适当的防护设备，以及让员工轮班工作或为他们提供室内休息时间等。

新加坡武装部队和内政部属下的单位已根据PSI水平，调整了训练和户外活动的强度，同时采取措施保障所有人员的健康与安全。

户外和室内的运动设施会保持开放，但公众应采取必要措施以保障个人安全。体育活动主办方若决定如期举办项目，应进行风险管理，并参考有关当局对保护健康的建议。