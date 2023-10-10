问：本地不当索赔的情况如何？

答：卫生部已逐步制定措施抑制不断增加的医疗费用。如果目前的增长率持续，全国医疗费用预计将从2019年的240亿元增加至2030年的590亿元。如果是为病患提供不必要的服务，或进行不适当治疗，也可能导致病患受伤，或提高医疗风险。

卫生部发现在经审计的索偿中，私人医疗领域将美容手术呈报为必要治疗的比率从2019年的2.1%增加至2021年的8.0%，公立医疗领域在这方面也从1.8%增加至3.1%。另外，私人领域进行多个医疗程序的索赔比率也增加一倍，从2017年的4.5%至2022年的9%，同期公立领域的比率则维持不变。

虽然重叠申报的比率维持在私人领域约3%和公立领域约0.2%，但卫生部指出，绝对数量仍偏高，私人领域从1667起增至1993起，公立领域则从300起增至430起，因此有必要减少数量。

问：卫生部如何侦测不当索赔？

目前有三成的不当索赔是通过系统分析和监测审计发现，包括通过索偿额有别于同行的平均水平，以及索赔是否符合当局设下的索赔规则。

另外七成的不当索赔都是通过相关人员，例如其他医生、病患、诊所职员和保险公司举报而得知。在进行裁决程序之前，卫生部也会通过系统分析来评估举报的真实性。

问：病患会被通知索赔有问题吗？

在仲裁过程中，病患并不会立即被告知。这是因为仲裁可能研判索偿没有问题，病患无须做什么。

如果索赔被裁定为有问题，病患就会收到通知。卫生部指出，这是因为医生进行的一些不必要的医疗程序可能会影响病患安全和健康。

另外，病患也不会被追讨不当索偿的款项。

卫生部也会向病患建议可能的追究渠道，例如通过新加坡医药理事会、临床索偿解决程序（Clinical Claims Resolution Process，简称CCRP）或是消费者协会。