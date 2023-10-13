本地社企获200万元基金 助弱势群体掌握技能

本地一家咖啡产业的社会企业获200万元基金支持，用于帮助社会中处于边缘位置的女性和青年改善生活与生计。

亚洲首善影响力基金（Asia Impact First Fund）星期五（10月13日）宣布，向本地经营咖啡及饮品的社会企业Bettr集团投资200万元扩大业务和影响力，帮助女性与青年的弱势群体。

Bettr旗下的咖啡学院特别为低收入的女性、单亲妈妈、问题青年，以及释囚定制课程，关注他们的心理健康，并传授他们咖啡领域的专业知识与生活技能，让他们拥有在社会立足的一技之长。

大多数受助学员半年内解决就业问题

自2011年成立以来，Bettr已经为超过1万4900人开设了专业饮品课程。有242名学员通过了学院旗下的社会项目培养了综合技能，其中大多数人在半年内解决了就业问题。

248名学员通过早期干预项目，除了学习如何冲泡咖啡，也培养了情绪管理与表达的技能。

集团总监兼创始人庄美菁说：“有了这笔基金，我们可以进一步扩大学院的培训项目，提高社会上边缘群体的专业技能，并且扩大我们的业务范围，从而为弱势群体提供更多的就业岗位。”

她希望将每年的受益人增加两倍，并通过教育和就业两方面为这些弱势群体提供帮助。

比起盈利社会企业更关注所产生影响

Heritas Capital首席执行官兼执行董事植伟超在媒体分享会上说，社会企业具有强烈的社会责任感和使命感，他们关注弱势群体的生计、社会议题、环境与气候问题，比起盈利更关注产生的影响，因此值得更多的支持，这笔基金将帮助到社会上更多的人。

今年3月，星展银行基金会与投资平台Heritas Capital联手，为亚洲首善影响力基金融资超过2000万美元（约2735万新元），旨在帮助亚洲的社会企业更好地解决生计和环境等社会问题。