蔡厝港地铁高架下 开辟活动空间为居民添乐趣

蔡厝港区内地铁高架轨道下的空地正逐渐转变成活动空间，为居民的生活增添色彩。

贯穿蔡厝港的南北线地铁轨道总长约五公里，列车停靠在蔡厝港站和油池站。高架轨道下的空地原本没什么用途，却被相中用来开拓活动空间。

根据“再创我们的家园”计划（简称ROH），沿着轨道的空间将分成三段，包括从翻沙水道延伸至油池站的油池生活长廊（Yew Tee Lifestyle Corridor）、从油池地铁站延伸至林邦公园的林邦绿脊（Limbang Green Spine），以及从克兰芝快速公路往南延伸至武吉巴督路的活动长廊（Activity Corridor）。

生活长廊新建游乐场附嬉水设施

蔡厝港市镇理事会已完成了林邦绿脊的两处工程，有游乐设施和年长者专用的健身设施等。市镇会也已开始油池生活长廊的建设工程，那里将有附嬉水设施的游乐场和社区活动亭。

尚未动工的活动长廊预计会有数个社区聚点。像蔡厝港中路和蔡厝港3道交界处的聚点除了有游乐设施，也将有附座位区的活动空间；红砖路旁的蔡厝港公园连道则将辟设休憩站，让散步和跑步的居民能坐下休息。

鼓励绿色出行 增建脚踏车道及停放架

当局也将通过ROH翻新工程来鼓励居民绿色出行，包括建造新的脚踏车道，以及在区内增设脚踏车停放架，鼓励居民多骑脚踏车。

居民陈玛丽（62岁、兼职员工）认为ROH展览展示的翻新计划看起来不错，尤其多一个综合交通中心和综合发展项目会让居民有更多休闲去处。

不过，她担心这会使市镇中心的交通变得更糟。市镇中心的路不宽，碰到通勤高峰期，巴士和车辆都堵塞到蔡厝港大道和蔡厝港4道的交界处。她认为当局须配合市镇中心的发展计划，改善那里的交通情况。