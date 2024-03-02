陈振声：国人终身可获至少30万元教育与培训资助

政府将为每个国民的教育与培训投入至少约30万元的资助，支持人们在人生各个阶段持续学习，加强就业能力。

教育部长陈振声星期五（3月1日）在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时强调，教育必须是持续不断的路程。“许多人担心在制度下只有一次机会，如果考试不及格或进入较不热门的学校或课程，未来就已成定局。实际上，在正规教育后的人生，我们还是能够发掘新的兴趣、强项和目标，在不同阶段继续追求目标。”

为此，政府不仅要为个人求学的首15年投资，也须在之后的50年投入资源。他以一名工艺教育学院毕业生为例说，从学前、中小学、工教院到之后的进修阶段，政府为这个国民一生的教育与培训所投入的资助额可高达38万元。

每年额外投入1亿元 推行技能创前程进阶计划

陈振声透露，为推行技能创前程进阶计划（SkillsFuture Level-Up Programme），政府每年将额外投入至少约1亿元，这是一笔“显著的投资”。

针对40岁及以上国人的技能创前程进阶计划包含三措施，即4000元补助、技能创前程中途职业加强津贴（SkillsFuture Mid-Career Enhanced Subsidy）和职涯中期培训津贴。

从今年5月起，年满40岁的新加坡公民将获额外4000元技能创前程培训补助，可选修的课程约7000项。

技能创前程培训补助在2015年推出，为每名年满25岁的国人提供500元。2020年，政府为40岁至60岁者额外提供一次性的500元补助。这笔补助的使用期原定2025年12月截止，如今期限取消，并可联同新增的4000元用于进修专业培训课。4000元的补助也不设期限。

可进修的全日制或部分时间课程包括工教院和理工院课程、大学文凭、艺术学院和艺术大学课程；还有技能创前程职业转换计划、渐进式薪金模式所需课程等。

从明年起，满40岁的公民到工教院、理工院和艺术学院报读另一个全日制专业文凭课程时，也可利用中途职业加强津贴。此津贴可承担高达九成的学费。目前，学员若早前修读专业文凭课程时已获津贴，再进修专业文凭课程不再有资助。

此外，因长期进修而暂时无法工作的人，在进修期间也可获得职涯中期培训津贴。津贴相当于学员过去12个月平均收入的50％，每月顶限3000元。每人一生最多可得24个月的培训津贴。

任何人包括自雇者和自由业者，只要在过去12个月有收入都符合领津贴的条件。但陈振声解释，这个津贴是用来帮助暂时失去收入的学员，而不针对长期失业或没工作的看护者，但他们可利用4000元的培训补助，或其他就业援助计划。

有关培训津贴的其他详情，包括几时生效，将在较迟时候公布。