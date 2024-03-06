今年增四所婴幼儿早期介入服务中心 总学额增至6600个

今年将有多四间婴幼儿早期介入服务中心投入运作，再加上现有中心扩充学额，将可录取多1500名幼童，使这类服务中心的总学额增至6600个，让更多有发展障碍的婴幼儿及早获得帮助。

下半年试行婴幼儿早期介入计划—照护培训

政府也将在今年下半年试行婴幼儿早期介入计划—照护培训（EIPIC-Care），为两岁至三岁、有发展需求幼童的看护者提供培训。看护者在六个月的培训中可通过工作坊或一对一的指导，向专人学习早期介入技能，以便在家中更有效地辅助孩子发展。计划将试行三年，更多详情有待公布。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，透露这些计划。

她说，EIPIC名额去年增加1200个，比前年多26％。“我们将继续增加获政府资助的EIPIC学额，到了2027年可为80％需中度至高度辅助的幼童提供获资助的服务，比2022年的60％多。这将有助缩短进入EIPIC中心的等候时间。”

截至去年底 服务中心等候名单上有2600人

本地目前有24家由社会服务机构经营的EIPIC中心。社会及家庭发展部受询时说，截至去年底，婴幼儿早期介入服务中心的等候名单上有2600人。

邱惠铃（40岁，兼职特需教育工作者）乐见政府增加EIPIC名额，帮助更多特需幼儿。她的儿子许伟耀在五个月大时出现婴儿痉挛症（infantile spasms），到医院检查后确诊患有先天性的脑部缺陷病平脑症（lissencephaly）。

病症导致儿子发育迟缓，如今两岁三个月大仍无法走路、说话。邱惠铃在儿子接近一岁时，顺利安排他到住家附近的AWWA婴幼儿早期介入服务中心。她每周两天陪儿子到中心，也从旁向治疗师学习如何帮助孩子。

她受访时说：“像我儿子这类看护需求较高的孩童，无法进入一般幼儿园。趁早安排儿子到EIPIC中心，可以让他有机会与其他人互动，接触外面的世界。我看得出，他在中心时对周围的人事物会感到好奇，从而建立眼神交流、提高社交和其他肢体能力。”

因肢体障碍，儿子无法独立坐着，但躺着很难操作一些玩具。中心因此为玩具接上辅助配件和按钮，方便特需孩童与玩具互动。去年，邱惠铃参加AWWA为家长举办的工作坊，上课后获得配件，可以在家使用。

她认为，这类免费的工作坊能让特需儿的家长掌握实用技巧，更有效地帮助孩子。