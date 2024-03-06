登加兴建新医院 预计2030年代初期完竣

政府计划在登加新镇增设全新综合与社区医院，服务西部不断增长的居民人口。新医院将由新加坡国大医学组织运营，目标在2030年代初期落成。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时，作出上述宣布。

王乙康指出，人口老龄化，以及年长者复杂病例在冠病疫情后增加，是导致我国病床需求上升的主要原因。平均住院时间从疫前的约六天，增至疫后的七天；医院工作量也因此增加了15%。

为从根本上应对医疗系统面临的挑战，王乙康强调，我国须增添床位。“自去年6月，我们共增添约640个急症及社区医院床位。包括这些床位，我国目前有超过1万1000个床位。”

卫生部也计划在接下来的六年增添4000个床位，以应对床位短缺问题；从现在起至2030年，我国每年将会有新增的床位。

当中，兀兰医疗园（Woodlands Health）将在今年和明年提供多达700个床位；盛港综合医院及欧南社区医院预计在2026年，增添共350个床位；拥有300个床位的新加坡中央医院门诊服务大楼（Elective Care Centre），则预计在2027年启用。

王乙康说，北部的兀兰医疗园刚竣工、东区综合医院园区（Eastern General Hospital Campus）正在施工、中部的中央医院则在扩展，政府下来也将在西部的登加新镇建设新公立医院。

目前未有实际地点和床位数量等具体细节

这家集成化综合与社区医院的策划工作已展开，但由于项目仍处初期筹划阶段，目前未有实际地点、床位数量等具体细节。新医院计划在2030年代初期完工，旨在服务不断增长的西部人口，且会与现有西部医院如黄廷方综合医院相辅相成。

到了2030年代初期，本地将共有13家公立急症医院和12家社区医院。

但王乙康也强调，尽管政府有计划增加床位，人们不该困在“建设新的医院”的思维里，因为社区内的医疗服务也能为病患提供妥善的护理。无须接受急症护理的病患，可转向过渡护理设施以及社区医院。

本地目前有五家过渡护理设施，可为病情稳定的病患提供约700个病床。自第一家过渡护理设施在2022年投入运作以来，这类设施每年就接收约4000名病患，缓解了医院不少负担。

卫生部也计划完善病患从急症医院转至社区医院的流程，并为社区医院病患提供更多津贴，减少医药费负担。

为进一步减轻医院的负担，政府在2022年推出的居家病房计划（Mobile Inpatient Care@Home，简称MIC@Home）也会在2024年4月起纳入公立医院的主流医疗服务。

这些病患同样能获得津贴援助、以及保健储蓄（MediSave）、终身健保（MediShield Life）和综合健保计划（Integrated Shield Plan）的医疗保障，所须支付的费用不会高过急症医院的住院费用。

卫生部计划在今年把居家病房计划的居家床位增至300个。

国会反对党领袖、工人党秘书长毕丹星针对床位供应和急诊部门等候时间，提议政府提供等候时间的实时更新等动态信息。

王乙康解释，救护车目前已有一套流程，会将情况危急的病患送往最近且合适的医院接受优先治疗。然而，急诊部门接收的40%病例并非紧急。“我们担心的是，提供动态信息反而会促使更多非紧急病例的出现，恶化整体情况。”

王乙康说，他了解长时间等候对身体不适的病人来说非常不舒服，也会令他们感到不安。但他保证，有需要的病患将获得及时帮助。

“医院会在病患抵达后迅速进行分诊（triage），即使病患仍在等待床位，医疗人员也会先为紧急病例开始治疗。”