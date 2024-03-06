社区医院新津贴框架调至急症医院水平 减轻病患医药负担

今年第四季起，社区医院病患将获等同于急症医院的津贴，以较低费用获取更多诊断服务及药物，整体医疗费用将因此减少。

政府将推出新的社区医院津贴框架，扩大现有津贴范围，以涵盖更多如电脑断层（CT）扫描和磁共振成像（MRI）扫描等诊断服务（diagnostic services）和药物。

卫生部长王乙康星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论卫生部开支预算时指出，急症医院在把病患转至社区医院的过程中往往遇到困难。

他解释，因考虑到入住社区医院的都是正在康复的病患，对诊断服务和昂贵药物的需求或许较低，社区医院目前并没有为一些诊断服务及昂贵药物提供津贴。

但这也表明，患者从急症医院转至社区医院的过程会有所延误。王乙康举例，有些已经做好转院准备的病患，因为得做多一个扫描，耽误了转入社区医院的时间。而他们实际上应该尽快转去社区医院，在那里进行扫描。

新框架分阶段实施

新社区医院津贴框架有助于解决这方面的矛盾。新框架会分阶段实施，先从今年第四季起提供受津贴的诊断服务，然后再在2025年上半年扩展至药物援助基金（Medication Assistance Fund）内的药物。

卫生部指出，被列入新津贴范围的诊断服务包括骨质密度检查（bone mineral density test），还有社区医院的常用药物，如糖尿病药物利格列汀（Linagliptin）及预防中风的利伐沙班（Rivaroxaban）。

王乙康强调：“我们会把社区医院的津贴框架，调至急症医院的水平。这样一来，无论是急症医院还是社区医院，病患都能在住院期间获得相同的津贴，也就是50%至80%。社区医院大部分病患的住院费用会在新框架下，有所减少。”