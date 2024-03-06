学前教育中心将获更多资源 辅助低收入家庭孩童学习

今年第二季起，幼儿培育署将为指定主要业者经营的学前教育中心提供更多资源，为低收入家庭孩童提供更具针对性的学习辅助，并确保他们定期去上课。未来三年，估计可惠及约2000名孩童。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高，星期三（3月6日）在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时说，主要业者（Anchor Operator）经营的学前中心里，低收入孩童的每月出勤率约72％，比中等收入家庭孩童约79％来得低。

马善高指出，考虑到低收入家庭未必有足够资源，支持孩子在家中学习，弱势孩童进入学前中心后，仍需要学习上的辅助。

指定的主要业者学前中心将获更多资源，并与政府共同资助学习支援项目。中心会与低收入家长合作，让孩子定期上课，以及让弱势孩童通过小组学习方式，提升阅读和算数能力，促进社交情绪发展。

目前，较低收入家庭的三岁至四岁幼童当中，约78％报读学前中心，比全国平均低10个百分点。为鼓励更多弱势家庭让孩童最迟三岁开始学前教育，幼儿培育署属下的学前教育推广计划，今年第三季起将联系更多低收入家庭，鼓励及协助家长为孩子报名学前中心，目标是每年援助2000名孩童。

无论母亲就业与否 较低收入家庭将获额外津贴

此外，今年第四季起，政府将为所有月入6000元及以下的较低收入家庭孩童，提供额外托儿津贴，无论母亲就业与否。多达1万7000名孩童预计受惠。

目前，所有接受全日制托儿服务的孩童，都可获政府提供的基本津贴，在职母亲的家庭，每月有300元基本津贴；非在职母亲的家庭，则获150元。如果母亲有工作，家庭总月入不超过1万2000元，可享有额外津贴，最多可获467元。非在职母亲的家庭，目前无法享有额外津贴。

到了年底，所有月入6000元及以下的较低收入家庭孩童，即使母亲没有工作，都能享有300元的基本津贴，以及按收入水平获得额外津贴。

社会及家庭发展部也会与社区伙伴合作，加强与低收入家庭家长的联系，鼓励和支持他们参与凝聚家庭社区推广计划（Families For Life@Community）活动，加强育儿知识。工作人员会率先联系主要业者学前中心的家长，目标是到了2027年，联系这些中心内半数的低收入家庭。