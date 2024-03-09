前甘榜友诺士民众俱乐部成为青少年创客中心 供九岁至16岁免费使用

邓玮婷

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发布 / 2024年3月9日 10:41 PM
前甘榜友诺士民众俱乐部变身成为本地唯一专为儿童和青少年而设的创客空间，设有激光切割器、3D打印机、木工工具和缝纫机等。参与者能无拘无束地发挥创造力，进行创作。（特约陈来福摄）
前甘榜友诺士民众俱乐部变身成为本地唯一专为儿童和青少年而设的创客空间，设有激光切割器、3D打印机、木工工具和缝纫机等。参与者能无拘无束地发挥创造力，进行创作。（特约陈来福摄）

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甘榜友诺士民众俱乐部旧址迎来非营利组织Vivita新加坡入驻，每逢星期四至星期天开放，让九岁至16岁的儿童和青少年免费使用创客空间。

这个占地约2000平方公尺的设施名为“Vivistop甘榜友诺士”，位于甘榜友诺士10号，是本地唯一专为儿童和青少年而设的创客空间，设有激光切割器、3D打印机、木工工具和缝纫机等。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（3月9日）为新设施开幕时说，这里以前是民众俱乐部，让居民社交、建立感情，很高兴它能再次发挥这个效用。

他提到，在土地有限的新加坡，必须谨慎规划土地用途。对新加坡土地管理局而言，他们探讨的不只是争取最高的财务回报，或争取最高的租金，而是追求最高的社会回报。

前甘榜友诺士民众俱乐部1972年开幕，1989年宣布搬迁到勿洛。这栋建筑后来成为新加坡美术总会会所，土地在2020年交还给土管局，2023年由Vivita租下。

2019年成立的Vivita新加坡，希望培养儿童的自信心，协助他们掌握技能、创造未来。它最初位于*SCAPE青年中心，后来因为*SCAPE翻新而须搬迁。

Vivita新加坡联合创办人李海量说，“Vivistop甘榜友诺士”的面积比旧设施大得多，提供了很多机会去发挥想象力、善用空间。“孩子甚至可以在院子里活动、飞无人机，或是测试他们的机器人或车辆。”

他说：“在这里，他们可以自由创造，点子不会马上被否决，而是可以集思广益、相互学习。”

为协助所有孩童和青少年，无论家庭背景，都能掌握技术发挥创造力，Vivita每逢星期四和星期五的下午3时至6时，以及周末早上10时至傍晚6时，开放让九岁至16岁的儿童和青少年免费使用创客空间，只须免费报名成为Vivita新加坡会员即可。

每月办工作坊 助青少年学习使用工具进行创作

李海量说，Vivita每个月会举办约两场工作坊，协助儿童和青少年学习如何使用设施内的工具进行创作。在这之外，访客要是有疑问，也能请教现场职员。他们也欢迎成人创客加入义工行列。

问及Vivita如何确保活动可持续运营，李海量说，他们有其他商业项目、企业赞助和政府资助。组织也正在申请成为慈善团体，一旦通过，就能进行筹款活动，增加资金来源。

中一学生梁凯文（13岁）约三年前开始参加Vivita的活动。他说：“这里非常有趣，可以接触到很多东西。我可以自己摸索，也可以请教这里的大人。”

另一名学生张伟恩（11岁）说，在家进行创作时常常被父母骂，但在创客空间却可以自由发挥。“我有很多想象力，我要建造最高的大楼。”

家长陈韦霖（51岁，公务员）认为，市场上虽然有不少业者提供儿童机器人和编码等课程，但都不如Vivita提供的氛围和环境，而且收费颇高。“孩子可以接触到先进的技术，连我都羡慕。孩子最初只是工作坊的参与者，现在已经有能力去教导他人，也建立了更多自信和社交能力。”

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