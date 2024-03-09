前甘榜友诺士民众俱乐部成为青少年创客中心 供九岁至16岁免费使用

甘榜友诺士民众俱乐部旧址迎来非营利组织Vivita新加坡入驻，每逢星期四至星期天开放，让九岁至16岁的儿童和青少年免费使用创客空间。

这个占地约2000平方公尺的设施名为“Vivistop甘榜友诺士”，位于甘榜友诺士10号，是本地唯一专为儿童和青少年而设的创客空间，设有激光切割器、3D打印机、木工工具和缝纫机等。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉星期六（3月9日）为新设施开幕时说，这里以前是民众俱乐部，让居民社交、建立感情，很高兴它能再次发挥这个效用。

他提到，在土地有限的新加坡，必须谨慎规划土地用途。对新加坡土地管理局而言，他们探讨的不只是争取最高的财务回报，或争取最高的租金，而是追求最高的社会回报。

前甘榜友诺士民众俱乐部1972年开幕，1989年宣布搬迁到勿洛。这栋建筑后来成为新加坡美术总会会所，土地在2020年交还给土管局，2023年由Vivita租下。

2019年成立的Vivita新加坡，希望培养儿童的自信心，协助他们掌握技能、创造未来。它最初位于*SCAPE青年中心，后来因为*SCAPE翻新而须搬迁。

Vivita新加坡联合创办人李海量说，“Vivistop甘榜友诺士”的面积比旧设施大得多，提供了很多机会去发挥想象力、善用空间。“孩子甚至可以在院子里活动、飞无人机，或是测试他们的机器人或车辆。”

他说：“在这里，他们可以自由创造，点子不会马上被否决，而是可以集思广益、相互学习。”

为协助所有孩童和青少年，无论家庭背景，都能掌握技术发挥创造力，Vivita每逢星期四和星期五的下午3时至6时，以及周末早上10时至傍晚6时，开放让九岁至16岁的儿童和青少年免费使用创客空间，只须免费报名成为Vivita新加坡会员即可。

每月办工作坊 助青少年学习使用工具进行创作

李海量说，Vivita每个月会举办约两场工作坊，协助儿童和青少年学习如何使用设施内的工具进行创作。在这之外，访客要是有疑问，也能请教现场职员。他们也欢迎成人创客加入义工行列。

问及Vivita如何确保活动可持续运营，李海量说，他们有其他商业项目、企业赞助和政府资助。组织也正在申请成为慈善团体，一旦通过，就能进行筹款活动，增加资金来源。

中一学生梁凯文（13岁）约三年前开始参加Vivita的活动。他说：“这里非常有趣，可以接触到很多东西。我可以自己摸索，也可以请教这里的大人。”

另一名学生张伟恩（11岁）说，在家进行创作时常常被父母骂，但在创客空间却可以自由发挥。“我有很多想象力，我要建造最高的大楼。”

家长陈韦霖（51岁，公务员）认为，市场上虽然有不少业者提供儿童机器人和编码等课程，但都不如Vivita提供的氛围和环境，而且收费颇高。“孩子可以接触到先进的技术，连我都羡慕。孩子最初只是工作坊的参与者，现在已经有能力去教导他人，也建立了更多自信和社交能力。”