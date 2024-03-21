到年底 全部新捷运巴士将安装状态监测系统

到了今年底，所有新捷运巴士将安装状态监测系统，技术人员可以及时查出潜在故障，以增强交通服务可靠性，并提升乘客乘车体验。

新捷运星期三（3月20日）告诉《联合早报》，这套系统由葡萄牙科技公司Stratio研发，采用人工智能和机器学习算法技术，技术人员能借助系统，及时发现巴士的潜在故障，在故障发生前抢先纠正问题。

数据收集单元设在巴士车长座位旁，能实时采集关键巴士参数，并将数据传到云端进行分析。（新捷运提供）

通过系统，技术人员能远程且实时监测巴士的刹车、电力系统，以及液位等200多个关键巴士参数，得以高效减少巴士停止运作的时间，降低成本，也提升乘客的乘车体验。

早在2022年4月，新捷运已先在1000辆巴士测试系统；试行期间，巴士故障减少至少20％。为此，新捷运决定在更多巴士安装系统，进一步提升巴士服务整体的可靠性。

到了今年底，所有3000多辆新捷运巴士将装有这套系统；换言之，到时有62％的本地公共巴士将具备预测潜在故障的能力。

在本次扩展计划中，系统也增添预测巴士冷气潜在故障的能力。冷气故障是巴士须进行维修的首三大原因之一，新捷运技术人员接下来能利用系统，在巴士内的温度出现异常时，取出详细的故障报告，及早纠正问题。

电动巴士也将试用新系统 监控电池操作情况

新捷运运营的电动巴士也将试用新系统，利用前沿技术监控巴士的电池操作情况，以助延长电动巴士的寿命，更好地提供巴士服务，并推动迈向净零排放，优化整体运营的效率和效益。这是本地首次为电动巴士安装巴士状态监测系统。

新捷运和Stratio也将设法完善状态监测功能，根据本地天气和道路条件等进一步优化系统。数据采集计划将在2025年底完成。

新捷运集团总裁沈维明说：“我们致力于提高公共巴士服务的可靠性，这是我们促进公交使用的努力之一，与我们的可持续交通路线图是一致的。”

他说，这套系统有助于预测故障并进行预防性维护，不仅增强巴士服务的可靠性，也提升乘客的出行体验。

Stratio创办人萨曦（Rui Sales）说，很高兴与新捷运合作，通过推行系统来减少本地巴士服务的成本，并提升服务效率。“这次合作巩固了新加坡拥有全球最好的交通系统之一的名誉。”