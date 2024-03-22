代步工具时速降导致送餐慢 送餐员盼食客多体谅

“10个送餐订单中，最少有三到五人会投诉我送餐太慢。”

靠行动辅助工具送餐的行动不便者，目前能以最快每小时10公里的速度送餐，与电单车或脚踏车的速度相比，落差很大。

洪德全（50岁）自幼患有小儿麻痹症，大概从七年前开始，为自食其力而投身送餐服务业。他每周至少五天，用行动辅助工具送餐。

洪德全向《联合早报》反映，每10个送餐订单，或有三至五名食客会投诉他送餐太慢。“有时运气不好，接到距离太远的订单，两个小时才能送完两单，这样来回只赚十几元。”

从2025年左右，所有行动辅助工具的时速限制，将从现在的每小时10公里，降至每小时6公里。

行动不便的送餐员担心时速限制降低后，会进一步拖慢送餐，引起更多食客的不满，食客留下差评会影响生计。

对此，交通部受询时说，当局向送餐平台了解到，送餐员目前可选择是否申报所使用的送餐工具类别，多数送餐员使用脚踏车、电动脚踏车以及电单车，仅有少数使用行动辅助工具或选择步行。

交通部早前向全国配送人员协会（National Delivery Champions Association）、送餐平台和体障者等展开对话，知悉新时速限制可能影响有需要人士的生计。

交通部说，行动辅助工具旨在帮行动不便者代步，有需要的送餐员仍可在新规定下继续用代步工具送餐。“降低时速限制是为了提高街道安全，特别是对年长者和幼童。若须在便利和安全之间权衡，我们认为安全应是首要考量。”

交通部表示将与利益相关者合作，确保顺利过渡，新规定生效后会继续观察情况。

三送餐平台不愿透露有多少行动不便送餐员将受新规影响

受访的三家送餐平台都不愿透露有多少行动不便的送餐员会受新规定影响。Deliveroo说，平台旨在为所有送餐员提供同等的机会，不仅要保障送餐员的收入，也要为食客提供优质体验。“安全送餐是公司的首要关注点，我们不会对送餐员设定完成送餐的时间限制，或因送餐员更快完成送餐而提供奖励。”

foodpanda发言人则说，平台会根据送餐员使用的工具，以及送餐距离等因素分配工作。“使用行动辅助工具的送餐员，会分配到送餐距离较短的工作。食客在应用上看到的预计送餐时间也是根据送餐员所使用的工具，以及天气等因素而估算。”

发言人说，平台近期也在应用推出新功能，让食客可以看见送餐员使用什么类型的工具，希望食客能释予更多耐性。

Grab仅表示，公司意识到管制收紧后可能影响一些送餐员的收入，将与送餐员等利益相关者合作，确保顺利过渡。