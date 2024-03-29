4月起 义安理工学院新生必修可持续发展课程

下个月起，义安理工学院所有的一年级学生都必须修读可持续发展课程。

义安理工学院星期四（3月28日）推出可持续发展教育与生态系统发展（Sustainability Education & Ecosystem Development，简称SEED）计划。国家发展部长兼主管社会服务整合事务部长李智陞出席了计划的启动仪式。

义安理工学院院长兼首席执行官林国强致辞时，宣布将可持续发展融入学院的课程、运营和合作计划。其中，让一年级新生修读可持续发展课程，是因应绿色经济的需求。“在这个课程中，学生将参与社区实践活动，培养可持续发展思维。”

除了重点培养具有可持续发展思维的毕业生，新教育计划还将通过环境永续创新中心（Centre for Environmental Sustainability）与行业伙伴建立合作关系以及绿化校园，促进学习环境的可持续发展。

到了2030年，东南亚与可持续发展相关的工作岗位将增加达3000万个，每年可带来高达1万亿美元的经济效益。

义安理工学院首席可持续发展官董志伟受访时说：“据业界反馈，学生缺乏与可持续发展相关的技能和专业知识，因此我们推出了新课程。我们的目标是增加具有可持续发展思维的毕业生占比。尽管学生在工作后可以通过经验获得这些技能，但这可能需要很长的时间。因此，我们希望新课程可以加速这一进程。”

未来三年与15企业合作 助千人提升建筑环境生态系统技能

义安理工学院与15家企业机构建立了合作伙伴关系，提供建筑环境生态系统（Built Environment Ecosystem）培训，并在未来三年协助多达1000名专业人士提升相关技能。

裕廊集团是义安理工学院的合作伙伴之一。裕廊集团设施与物业管理（公共项目）署署长王声耀受访时说：“义安理工学院在设施管理方面的数码化转型也可以在公共机构和私人企业推广。提高设施管理人员的技能对于提高管理建筑和减少碳足迹的效率至关重要。”

义安理工学院则与吉宝有限公司合作开展绿化校园项目，利用人工智能技术改造一座建于1987年的大楼，以提升建筑物的可持续发展效能，并逐渐推广至校内其他建筑。

吉宝城市发展部可持续城市更新业务总监陈思航受访时说：“我们提供了一系列可持续发展解决方案，包括可再生能源、节能节水解决方案以及智能楼宇控制，可节约高达50%的能源。”