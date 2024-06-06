南洋理工学院与中小企业商会合作 助企业深化各项能力

南洋理工学院将在新计划下，协助中小企业加强科技创新，包括善用人工智能技术，进而拓展业务和市场。

南洋理工学院与新加坡中小企业商会（ASME）星期三（6月5日）签署谅解备忘录，宣布展开为期三年的合作计划。根据计划，中小企业商会会员将获得帮助，启动可持续发展计划、推进人工智能（AI）和数码转型，以及提升网络安全能力。

以可持续发展为例，中小企业可借助南洋理工学院的业务管理专业知识，制定可持续发展路线图和具体目标。企业也能加入南洋理工学院的可持续发展创新联盟（Alliance for Sustainability Innovation），并利用联盟提供的多种资源，包括咨询服务、工作坊和培训课程，进一步推进可持续发展。

开发AI方案 强化网安能力

南洋理工学院也会提供全面支持，帮助中小企业在业务流程中，使用AI和数码科技。学院也同新加坡企业发展局合作，推出新的应用AI项目。符合条件的中小企业可参与项目与学院直接合作，找出业务上的不足之处，并共同创建有效的AI策略和实施计划。这些中小企业还可利用企发局提供的津贴，以落实和推广这些AI方案。

学院也会全面评估每家中小企业的网络安全水平，帮助它们了解漏洞和风险。学院的职员和学生会协助落实方案，强化网安能力。此外，企业员工可通过持续教育与培训课程，掌握相关知识和技能。

另一方面，精密工程领域的中小企业，可通过精密工程就业与培训协调处（Job-Skills Integrator for Precision Engineering，简称JSIT-PE）获得专属的咨询和服务，从而吸引和培养行业人才。

黄梅玲（33岁）是一家活动会场设计公司的创意总监，也是中小企业商会会员。她在签署仪式后举行的讨论会上，分享公司如何通过重新利用活动会场的布置材料，实现可持续发展目标，既降低生意成本，也减少对环境影响。

她受访时说：“起初，我们觉得一切都必须是可持续的，从物流到仓储，从雇员到内部流程。但实际上，最简单的方法是勇敢迈出第一步，其他事情会随之而来，不断进步是关键。”