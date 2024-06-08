设立心理健康与气候行动两小组 行动党承诺扩大接触促进与民双向沟通

人民行动党承诺扩大接触面、促进政党与新加坡人之间的双向沟通，并强化自身组织能力。这个今年将庆祝成立70周年的老牌政党，也致力于成为全体新加坡人的政党、与民众建立更深厚的联系，说服人们行动党仍然是领导新加坡的正确选择。

行动党星期六（6月8日）中午在滨海湾金沙会展中心举行活动，答谢400多名为一系列对话活动服务的活跃基层党员，以及来自各行各业的“行动党之友”。

行动党副秘书长、总理兼财政部长黄循财在活动上宣布，设立心理健康和气候行动两个小组，扩大行动党在这两个课题上的接触面。

担任心理健康小组主席的是行动党青年团主席、卫生部兼通讯及新闻部高级政务部长普杰立医生，他也是白沙—榜鹅集选区议员。领导气候行动小组的则是淡滨尼集选区议员、人力部兼永续发展与环境部高级政务部长许宝琨医生。

行动党目前有乐龄行动小组、马来事务署、妇女团、青年团和政策论坛（PAP Policy Forum）。然而，新加坡所面对的关键挑战当中，有越来越多跨越这些传统的人口分类方式，该党因此决定设立两个新小组。

黄总理说：“除了我们关注的生活费、就业、医疗和教育等重要国家课题，这两方面的关键课题也是国家大事，是行动党政府将优先处理的事务。行动党要通过这些小组，更好地同活跃基层党员以及全体利益相关者接触，无论他们是医疗专业人士、环保组织、社区组织或是个人。”

过去半年，行动党通过“更新行动党”运动，同93个支部和五个现有小组的超过2300名活跃基层党员交流，了解他们对国家的期许，以及如何强化行动党与年轻一代选民的接触。

在这个过程中，与民众的沟通方面获得大量反馈，黄总理说，行动党在说明政府政策之外，也必须具备有效沟通渠道，在议员和支部党员同公众的面对面交流之外，更要增加数码沟通渠道，把触角伸向更多人。

沟通是双向的，黄总理也希望听到新加坡人就政策和如何更好地服务邻里，发表观点和提出建议。

他重申，会多与媒体见面，并在记者会上回答热点问题和讲解政府推行不同政策的目的，继续借助社媒接触更多新加坡人，以及更勤于走访不同选区，倾听人们的观点与反馈。

认同宗旨且想为国贡献者 都可成为“行动党之友”

行动党作为全民政党必须敞开大门，欢迎每个人加入。认同行动党宗旨，并且想为国家做出贡献者可成为“行动党之友”，他们不一定要成为党员才可以一起带领新加坡向前迈进。

黄总理说：“无论是企业、社会服务组织还是个人，只要有新构想、想帮助人，或想为建设更美好的新加坡携手努力，我们都欢迎你加入。”

行动党前主席、副总理兼贸工部长颜金勇受访时也说，“更新行动党”运动宗旨在更深入了解民心民情，以及加强与人们的沟通交流，让人们更了解政策，也更了解行动党要如何改善人们的生活，创造更灿烂的前途。

至于这项运动是否让行动党更好地准备来届大选，行动党助理秘书长、国家发展部长李智陞说，备战在上届大选结束后就立即开始，过去几年一直在持续。

他说：“争取新加坡人的支持，说服他们支持新加坡携手前进运动下的众多事项，讲解政府让新加坡继续前进所作出的权衡取舍，这些从上一届大选结束隔天就开始了。”