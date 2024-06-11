太阳能与进口电力等新能源 将纳入我国电网管理

能源市场管理局对能源管理系统进行功能升级，将新的低碳能源也纳入电网管理，包括太阳能和进口电力，有助于我国强化能源的可持续发展。升级后的系统也加强了太阳能的自动发电控制能力，让当局可及时管理和分配电力的储存与输出。

能源管理系统（Energy Management System，简称EMS）是一种实时操作的技术系统，可检测电力系统和天然气发电厂中的任何设备故障或异常情况。升级版的系统（EMS II）采用人工智能和机器学习技术，可协助操作员更好地控制全岛的输电网络和发电厂，进一步提高电网的韧性和可靠性。

能源局：本地电力市场 95%仍靠天然气发电

能源局副局长苏叶春星期一（6月10日）向媒体介绍升级版的能源管理系统时说，目前本地电力市场95%还是依赖天然气发电，但是随着能源供应逐渐转型，更多可再生能源如太阳能和进口能源将连接到我们的电网。

他说：“能源局大约每10年就会根据新的发展趋势，对系统进行升级，这次系统功能的强化不仅为确保电网持续稳定，也希望通过结合对新能源的管理，为我国迈向洁净能源和净零目标铺路。”

由于工业寻求减少碳排放以及数码经济等电力密集型行业扩大，我国电力系统的需求峰值预计在未来五年内，以高达5%的复合年增长率（CAGR）增长。这意味着，全岛需要更多的新能源如太阳能和跨境进口电力，才能够满足未来的电力需求。

新系统太阳能光伏预测模型 可预测太阳能输出量

然而，此前的能源管理系统只能利用全岛各地的太阳辐照度数据，来估计太阳能发电量，由于太阳能会根据天气条件如阴雨天而发生波动，因此要预测其电力输出具有挑战性，也可能导致太阳能的电力供需之间不平衡。

新系统的太阳能光伏预测模型则可克服这些困难。它利用来自全岛的实时太阳辐照度传感器、卫星图像等数据，通过机器学习算法，来预测太阳能的输出量。这个模型可提前一小时预测全岛范围内的太阳辐照度，从今年2月启用以来，它的准确率超过90%。

模型的预测数据也将提供给能源市场公司，使电力市场可以通过计算对发电厂和储能系统进行调度，以增减电力供应，或是寻找额外的能源储备。

随着全岛扩大部署太阳能光伏，新的能源管理系统还配备了自动发电控制功能，可以向储存太阳能的储能系统发送信号，灵敏地对电网的功率波动做出反应，让当局可即时采取行动来管理太阳能发电的不稳定性和平衡供需变化。

升级后的系统，也配备智能警报和网络分析功能，例如在发生紧急情况时，系统除了发出警报以外，还能识别事故的根本肇因，使操作员能够更快地做出应对决策，最大限度地减少断电时间，保障电力系统的安全。

此外，这个新系统集成了先进的网络安全功能，包含反恶意软件和主机被侵检测系统，防备恶意网络威胁。系统还可以模拟现实的危机，用于培训操作员如何管理不同的紧急情况，迅速做出反应，从而确保电网高效运行。