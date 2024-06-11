国大研究：通过自然语言可检测失智症早期迹象

患有与记忆相关轻度认知障碍的年长者说话较少，使用的名词也较少，且所用名词更抽象；本地语言专家通过研究我国年长者的自然言语，可检测出失智症的早期迹象。

这个具开创性的研究，由新加坡国立大学文学暨社会科学院英语、语言学和戏剧研究系与国大杨潞龄医学院共同开展。

研究团队收集了148名年龄在60多岁至70多岁本地年长者的自然语音数据，其中认知健康，即具有清晰思考、学习和记忆能力的人占半数，而另一半参与者则患有轻度认知障碍（mild cognitive impairment）。

研究人员让参与的年长者用英语自由地谈论任何话题，时长为20分钟，期间采访者鲜少参与讨论。

这些内容是在普通办公室环境中，用简易的数码录音机记录的，涉及话题广泛，从工作和退休到家庭生活和公共事务。

研究人员通过比较认知健康人群和轻度认知障碍患者的自然语言，来识别可用来检测失智症的言语标记。

研究结果显示，患有与记忆相关的轻度认知障碍的人说话较少，而且运用的名词较少，但所用名词更抽象。这种语言模式与被诊断为阿尔茨海默病（Alzheimer’s disease）的患者一致。

一两成65岁及以上轻度认知障碍患者料患上失智症

在参与研究的74名轻度认知障碍患者中，有38名患者的认知障碍会影响记忆，称为遗忘型轻度认知障碍；36名为非遗忘型轻度认知障碍，就是他们的病情会影响记忆以外的思维技能。

遗忘型轻度认知障碍加剧成阿尔茨海默病的风险更高，而非遗忘型轻度认知障碍发展成路易氏体型失智症（Lewy Body Dementia）等其他类型痴呆症的风险更高。

总体而言，研究估计一两成的65岁及以上轻度认知障碍患者会患上失智症。

国大文学暨社会科学院英语、语言学和戏剧研究系包智明教授是这项研究的首席研究员。

他说：“过往研究通过基于单词的流利度测试、结构化访谈和图片叙述来分析数量较少的语言数据；而我们的研究专注于容易收集和分析的非结构化和自发性语音片段，这是以前从未进行过的。”

英语、语言学和戏剧研究系的曹栌文博士提到，这项研究的突破也在于传统的失智症诊断是在一系列神经心理学和神经学测试之后进行的，而非自然语言研究。

她指出，国大通过研究自然语言来检测早期认知衰退是一种可靠、非侵入性且具有成本效益的工具，或有助于医护人员对这种渐进性疾病进行早期诊断、干预和管理。