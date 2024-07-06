杜佛路设第二个无人机飞行区 为爱好者提供安全飞行空域

本地设立第二处无人机飞行区，为更多无人机爱好者，特别是学生和新手，提供可以安全放飞无人机的空域。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达，星期六（7月6日）正式为杜佛路的无人驾驶飞行器（unmanned aircraft，简称无人机）飞行区揭幕。

这是由新加坡民航局和新加坡空军部队、公用事业局、市区重建局及土地管理局合作推出的第二处无人机飞行区，位于新加坡理工学院对面的华伦高尔夫球场旧址，占地约0.6公顷。飞行区内也设有桌椅，方便爱好者交流及调试无人机。

与2022年7月设立、涵盖大面积水域的班丹蓄水池无人机飞行区相比，杜佛路的飞行区都位于陆地之上，便于放飞和拾取无人机，更方便新手练习，也可用于放飞固定翼无人机（fixed wing unmanned aircraft）。

这个地点邻近新加坡理工学院和杜佛阁国际学校（Dover Court International School）等教育机构，也为青少年提供接触无人机、参与活动的机会。

新加坡理工学院航空工程专业三年级学生莫延（20岁）受访时说，新的飞行区紧邻学校，相信会为学生试飞无人机课业项目提供极大便利。

“无人机飞行从来不是一次就能成功的，我们要一而再、再而三，反反复复地调试，才能得到最佳结果。”

民航局也与新加坡童子军协会合作，开设综合无人机飞行项目。徐芳达星期六为36名完成该项目的童子军，颁发童子军无人机飞行勋章。勋章还特别利用无人机运送，空投至颁奖场合。

此外，民航局与人民协会合作，为杜佛区居民开设无人机工作坊并设立爱好者俱乐部，并与新加坡无人机足球协会（Association of Drone Soccer Singapore）合作，将飞行区作为训练场地，推广这项新式竞技活动。

当局与业界合作 完善无人机管理

本地无人机飞行活动近年来愈发流行。自投入使用以来，平均每月有75名无人机飞行者使用班丹蓄水池无人机飞行区，民航局也在飞行区举办了12次工坊活动，吸引了139名学生和附近居民参与。

民航局注册数据显示，截至今年3月31日，本地共有2万4176架注册无人机，其中今年首三个月就有3785架新注册的无人机，超过2023年全年的增长量。

无人机灯光秀近期也成为热门活动。徐芳达在飞行区揭幕仪式上宣布，民航局7月6日起不再要求无人机灯光秀业者为每架参与演出的无人机进行注册，而是以演出场次为单位来申请并缴费，大幅降低业者成本、简化监管流程。

以使用1000架无人机进行的表演为例，原本业者须以每架25元的价格为所有无人机注册，并支付每场表演120元的申请费用，总额可高达2万5120元；规则修改后，业者只须支付首场500元、后续相同表演每场425元的申请费用。

此外，当局在今年2月调整规定，允许持有无人机飞行准证者在道路上方飞行无人机，无需在过路前降落、过路后再次放飞。

徐芳达说，上述两项改变都体现政府监管部门与业界合作沟通的重要，因为业界更清楚条规在哪些方面可以改善，但不像政府部门一样有修改条规的权力。

须遵守放飞无人机规定

民航局也设立多处标识，提醒爱好者在飞行区内须遵守放飞无人机的相关规定，如须注册自重250克以上的无人机，放飞时保持无人机在视线范围，以及飞行高度不可超过200英尺（约61米）等。

杜佛路的无人机飞行区将运营至2025年6月，民航局会适时检讨飞行区的成效。公众也可加入民航局设立的Telegram群组“UA Flying Areas”，了解两处无人机飞行区的重要信息。