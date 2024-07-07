聊天机器人助公众报案 内政团队用AI增效率

未来公众若要向警方报案，可借助与聊天机器人对话来完成报案手续。

这是内政科技局正在探讨运用人工智能，提升内政团队能力的计划之一。

内政科技局局长曾灿（50岁）自五年前上任以来，日前首次接受《联合早报》和《海峡时报》联访。他指出，自助警务亭固然节省人力，但对较年长或对电脑不熟悉的公众来说，要自行输入报案资料，或上载相关照片或录像，有一定的难度。内政科技局深知自助警务亭的局限，因此正在探讨如何运用人工智能，通过聊天机器人协助报案者完成报案，进一步提升效率和体验。

未来报案时，公众可通过与聊天机器人的对话完成报案，公众仅须再次确认报案内容。整个报案过程将变得更简易方便。

曾灿在访问中谈及内政科技局未来的发展方向，希望掌握迅速发展的人工智能，达成三个目的，即提升公众体验、内政团队人员的生产力，以及帮助内政团队人员达成使命。

为更好地整合资源并投资培养科学与科技领域的未来人才，确保开发的科技方案切合前线人员实际运作的需求，于2019年成立的内政科技局，在过去五年致力于与不同内政机构与伙伴合作，推出不同新科技，提升内政团队能力。

除了探讨以人工智能辅助报案，曾灿也在访谈中说，由于执法人员在调查过程中可能得查阅大量闭路电视画面，当局因此也在研究通过人工智能和视频分析技术，让执法人员也能通过聊天机器人更快找出相关的画面，加速整个调查过程。

内政科技局在6月推出人工智能运动

为了进一步推动人工智能的运用，内政科技局在6月推出人工智能运动（HTX AI Movement），希望在人工智能的基础上，探讨不同的解决方案或提升能力。

“我们希望让更多人员掌握人工智能技术，最终目标是将人工智能推广到所有内政团队机构。内政科技局打算在未来三至五年内提升和培训大约500人，也就是内政科技局约四分之一员工的人工智能相关技术。”

他分享说，内政科技局也将聘请不同领域的人工智能人才，其中包括数据工程师、产品经理和硬件工程师等，未来三年也将投入约400万元，重点进行以人工智能为主的研发工作。“我们的目的是希望缩短研发过程，例如从起步到完成的时间从几年缩短至几个月。”

曾灿指出，早在近期掀起人工智能热潮之前，不同的内政团队就已推出超过100个涉及人工智能的项目。在移民与关卡局的新通关程序中，自动通关时采用的生物认证程序的背后，就包含了人工智能技术。

尽管之前区块链和元宇宙曾引起风潮，但曾灿认为，这次的人工智能风潮不同，因此才决定推出人工智能运动。“我们将其视为横向推动者，可以加速推动不同事物的发展”。

他指出，在推出人工智能科技时，当局会通过培训让相关人员了解某项科技的能力和局限是什么。“我们会让有关人员慢慢习惯和掌握生成式人工智能，而不是一下子就要他们完全掌握。例如，采购需要花费很多时间，我们可用生成式人工智能协助他们完成草稿，必要时也可立即修改。”

决策时要有人把关

谈到迅速发展的人工智能，会否有朝一日取代人力时，曾灿以打字机为例说，打字机在问世之初，不少人都认为它很先进，但电脑的出现却颠覆了大家的认知。

“我不觉得任何人应该感受到威胁。我们或许应该关注的是，那些懂得使用人工智能的人，效率是否因此提升？重要的是我们得不断接受培训，充实自己，而且学以致用，提升自己的能力。”

他强调说，虽然当局希望通过人工智能和不同的科技来提升效率，但在作决策的时候，还是一定得有人把关，“任何一个决策或决定，背后必定少不了‘人’的参与，尤其是涉及公众利益的时候。”