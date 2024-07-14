牛车水跳舞歌唱两乐龄团 争“地盘”多人互打

疑争抢“地盘”，“广场舞蹈群”与“乐龄歌唱团”星期六（7月13日）晚在牛车水天桥花园杠上，双方音响震耳欲聋，互不相让，最后甚至闹到大打出手，一人受伤送院。

这起纠纷发生在星期六傍晚7时许，地点是牛车水天桥花园。

《新明日报》星期六接获通报，称在该处有几组人在天桥上唱歌和跳舞，过后他们因“抢地盘”而发生口角，最后还惊动警方到场。

记者赶到现场发现，“舞蹈群”有约20多人在凉亭处跳舞，还有约八人的两组“歌唱团”在天桥上唱歌。“乐龄歌唱团”的两组人音响播放十分大声，导致“广场舞蹈群”的人无法听到音乐起舞，跳舞老师也一度尴尬得停止教课。

医护人员把伤者推上救护车。（受访者提供）

据观察，有两名歌唱团的妇女还突然跑进舞群，跳起舞来，似乎是在闹场。跳舞老师也只能叮嘱团员跳舞时小心。

歌唱团的陈女士（64岁，家庭主妇）受访说，她每星期五、星期六和星期天晚上约7时到9时许，会与四五名同伴到此来唱歌，没想到跳舞群的人屡屡找茬。

“我在这里唱歌，他们在这里跳舞，却每次都举报我们，想不让我们在这里唱歌，这很不公平。而且，他们也很早过来霸占位子。”

她说，每次对方觉得自己的音乐太大声，都会报警。

“总共报警了十几次，警方也说了，这个地方是公众的。他们每次报警都是滥用警方资源。”

陈女士也透露，双方偶尔会你一句我一句的斗嘴。

陈先生（70岁）平时也到牛车水天桥花园上单独唱歌，同样也经常与“跳舞群”发生纠纷。

“我在七八年前就开始在这里唱歌，跳舞的那群人从三四年前就不满我唱歌，就报警举报我。我觉得很不公平，有时会把音乐声音开得更大声。”

他也表示，还是希望大家都可以和睦相处。

“广场舞蹈群”一名不愿透露姓名的负责人坦言，由于“乐龄歌唱团”争地盘引起纠纷，她的姐姐才会报警。

另一名教导舞蹈的老师则说道：“我们在做对的事情，我们只是要在这里让那些乐龄人士运动，是她们闹场。”

四阿婶助查

四名64岁至75岁的阿婶因使用暴力和蓄意伤人，协助警方调查。

记者星期六晚8时许离开牛车水天桥花园时，并未见到任何肢体冲突。

不过据附近热心读者通知，在晚间9时许，两方人马再次爆发冲突，甚至还发生打架事件，一名妇女还因此受伤入院。

不愿具名的读者说：“我听附近的人说，好像是有两三人在打一名妇女。”

警方受询时证实，一名68岁妇女清醒送院。四名年龄介于64岁到75岁的妇女因使用刑事暴力（criminal force）与蓄意伤人正在协助警方调查，案件还在调查中。

完整报道，请翻阅2024年7月14日的《新明日报》。