专家：政府先发制人 屏蔽可预防未来敌对信息战

这一波的敌意网络信息宣传虽然不是冲着新加坡而来，也没有造成太大影响，但并不表示心存恶意者不会突然把矛头转向我国。政府因此须有足够的工具，来监测、抵御和战胜可能出现的敌对信息战。

内政部星期五（7月19日）发文告，宣布援引防止外来干预（对应措施）法令（FICA），屏蔽90多个与外籍人士郭文贵有关的社交媒体账号。地缘政治风险咨询公司SJK Geostrategic Advisory执行董事萨稀贾古玛（Shashi Jayakumar）受访时，提出上述他支持使用这项法令的理由。

“现在无影响力 不代表以后也不会有影响力”

他对政府发出账号限制指示不感意外，认为这些社媒账号“现在没有影响力，不代表以后也都不会有影响力”，尽管郭文贵的网络没对我国造成严重的有害影响，但政府选择在造成损害前，采取预防行动。

“如有需要，这类网络可能会转向并加大活动力度，直接对准新加坡，而且也许会更加巧妙地进行这些活动，试图欺骗大众和调查人员。”

郭文贵是流亡美国的中国商人，与他有关的网络在今年4月至5月间，也就是我国第四代领导班子接棒之际，发布上百个声称我国被外国势力操控的视频，如“新加坡是中共的囊中物” “新加坡将会更左” “会成为下一个香港”等。

新加坡管理大学杨邦孝法学院副教授陈庆文同样认为，被屏蔽的这95个账号未来可能作为攻击我国的武器，采取先发制人的应对措施是重要的。

他告诉《联合早报》：“郭文贵的目标受众实际上是中国人，尤其是那些批评中国共产党的人。但他的行为显示，为了达到目的，他本身和与他有关联的人可以毫无顾忌地利用新加坡，他并不在乎我国政治和人民会连带受损害。”

虽然多数人不会第一时间取信视频中的内容，但是袭击者的意图是埋下怀疑的种子，让它发酵，然后重复攻击。

这些充满敌意的视频已在网上流传两三个月，内政部现在才采取行动，时机上是否有特殊含义？

陈庆文：不必把内政部举措与大选脚步近做联结

陈庆文觉得不用对此过度解读，包括不必把它与大选脚步近挂钩，因为当局发现了这件事后，需要时间调查和收集证据，才能决定怎么处理。不过他说，政府发出的账号限制指示能让大家知道，当我国真的接触到敌意信息时，FICA可以如何运作，公众又可扮演什么角色。

拉惹勒南国际研究院卓越国家安全研究中心主任洪正君说，大选期间出现的错误或虚假政治信息，将对选举带来不利影响，尤其当它们出现在多个社媒账号时，会误导许多人，让人们做出原本不会做的选择。

针对这项法令是否足以抵御选举期间出现的假信息，他认为，这取决于当局能多快察觉问题、公众是否举报，以及敌意信息宣传活动的规模等，但单靠法令阻挡是不足够的。

“我希望多数新加坡人都足够精明，不会被在网上随机看到的视频误导，但我们都知道身边有些亲友，他们可能更情绪化，或者对政治有某些既定看法，因此较容易相信和分享这些视频。”