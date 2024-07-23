陆军动员流程数码化 每次演习省逾300工时

我国陆军第三师推出创新项目，在动员行动中将登记和报到流程完全数码化，使每次动员演习节省300多个工时。

这个“ROAR项目”的负责人莎米尼上尉（34岁）说，以前每当动员时，国民服役人员或现役军人会领到一张实体动员卡，然后凭卡到每一个动员站报到和盖章；完成所有站点后，必须交上动员卡才能离开兵营。

在动员登记流程数码化后，人员可以凭身份证或Singpass在各个动员站报到；这不仅能缩短士兵在每个站点的等待时间，还可以减少各站点所须的人力。数码化流程也更为环保，节省了打印卡片等资源。

莎米尼说：“他们在站点扫描身份证后，这些资料几乎是实时上载至项目的数码仪表板，为作战中心提供所有动员站的实时信息，任何站点如果出现状况也可迅速应对。”

这个程序模板接下来将被OneNS应用的智能动员系统采纳，预计今年内将展开测试。这个项目是陆军第三师的创新杰作之一，这个单位也凭借这些创新项目获得了今年的国防部长奖。

IGNITE创新座谈会 共121个单位和团队及个人获奖

国防部和新加坡武装部队通过创新项目打造更安全的作战环境，同时节约成本和资源。为了鼓励创新，当局颁发多个奖项。在今年的IGNITE创新座谈会（IGNITE Innovation Symposium）上，共有121个单位、团队和个人获奖。

国防部高级政务部长王志豪星期二（7月23日）在座谈会上致辞时强调，创新精神是国防部和武装部队克服挑战并取得成功的关键。

“要想赢得战斗，我们必须始终拥有能够以不同方式思考或行动的人，通过改变游戏规则获得优势。拥有这类人才的一方将有巨大的优势，不能适应不断变化或充满挑战的环境的一方则很可能失败。”

王志豪在会上颁发国防部长奖给13个奖项得主，包括陆军第三师以及海军第八分遣队。

海军第八分遣队推出的创新项目包括“船身损伤快速修复贴片”，即用大小不同的磁性贴片来封住舱壁或舱室的受损处，可协助控制船舱的淹水情况，尽可能将破坏减至最低。

此项目的负责人三级军事专才吴必得（41岁）说，以往船身若出现损伤漏水，需要三名船员利用一个铁盒来顶住缺口，以控制淹水情况。新的磁性贴片只需要两个人来“粘贴”受损处，过后留下一人监察情况。这能够更快、更有效和更安全地处理船体受损和淹水问题，同时减少所需的人力。

由于这个方法证实有效，今年内将推广至整个海军部队。

国防数码防卫与情报军部队（DIS）研发的网络防卫测试中心元宇宙（CyTEC Metaverse），则获得了模范创新奖。

这个元宇宙通过逼真的虚拟环境，让网络防御者可从模拟网络攻击中，直观这类攻击可能造成的实际影响，使培训更具真实性。这个由内部开发的项目，省下了30多万元的开发成本及两个月的开发时间。

由新加坡空军部队第七空军工程与后勤团针对F-15SG型战机开发的“起落架系统数码数据分析仪”，获得了勇于创新奖。

它通过使用电压记录仪，让工作人员可以在安全距离外，对F-15SG型战机起落架系统的电压信号进行实时监控。比起以往的检测方式，这个分析仪可以减少一半的人力需求，排除起落架故障所需的总工时也可减少80%。