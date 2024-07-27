首个天天康龄社落户金文泰 助年长者活跃身心防失智

全岛年长居民接下来将能在住家附近，定期参加体能和认知训练、正念意识训练、艺术疗法、园艺疗法、森林浴等促进心理健康并预防失智症的活动，还能同时为失智症研究尽一分力。

由新加坡国立大学医学组织杨文锦思维科学中心推出的“天天康龄社”（Age Well Everyday），首次把研究成果带进邻里社区，为年长者定期举办智力活动。

思维科学中心与金文泰Meadows居民联系网合作，于星期六（7月27日）在经翻新的金文泰4道第306座社区活动空间，设立本地首个“天天康龄社”。

报名加入的居民可参加一周两天的体能和认知活动，活动融入正念意识训练，让参与者保持头脑清醒、减轻压力，并提高生活质量。“天天康龄社”也将培训一批活跃乐龄大使和义工，并让年轻人跟年长者一同参加活动，以促进跨代交流。

接下来，中心计划在全岛六至10个地点陆续设立“天天康龄社”。

国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖在星期六举行的推介式致辞时说，金文泰4道第306座组屋凉亭经翻新和扩充后，成了2300平方米的有盖活动空间，也增添无障碍设施和有盖走廊。除了为居民提供硬件设施，她也希望利用这个新空间，为居民增添新活动以鼓励他们保持活跃。

沈颖也是负责武吉知马分区事务的荷兰—武吉知马集选区议员。

她指出，金文泰Meadows每10个居民当中就有四人年龄55岁以上，对活跃乐龄活动的需求不断增加。

思维科学中心除了为居民举办有益身心健康的活动，也同时展开失智症等疾病的研究，对我国急速老龄化的社会至关重要。

她说：“参加这些活动也就是在参与这方面的研究。我认为，这一点让我们这个新空间具有特别的意义。”

年长者：希望活动保持身心健康 脑筋活跃

85岁居民林亚叶每周定期参加社区内各种锻炼身体的活动，包括每周六早晨的徒步运动，但对于专门训练脑部灵活度的活动还是首次参与。

她说：“我做运动是希望保持身体健壮，我不想有一天得长期卧床。现在家楼下又有新的机会去做脑部运动，往后也不用走路到较远的活动中心去了。希望这边的活动可以让我保持脑筋活跃，不会那么健忘。”

社区内虽然已经有不少活动让年长者参加，但居民顾丽莉（75岁）认为，活动种类不怕多，在社区不同地点设立也方便居民参加。

“每个人的兴趣都不同，有更多选择就能吸引更多年长者参加并保持活跃。”