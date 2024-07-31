儿时目睹父亲离世 护士致力救病人生命

林淑芳永远无法忘记父亲去世的那个晚上，当时的情景深深烙印在她的脑海，纵然时隔超过40年，如今谈起仍然会潸然泪下。

那个深夜，母亲把她们姐妹三人从睡梦中摇醒。当年只有十三四岁的林淑芳看着心脏病发作的父亲躺在床上，已没了知觉。虽然在学校学过简单的急救术，但没有实践经验，她无助地祈祷父亲会平安无事。

但天不从人愿，林淑芳的父亲去世时年仅49岁。这痛彻心扉的经历致使她期待长大后当护士，能协助拯救病人的性命。

不过，护士这份职业当时不太受到人们尊重，母亲极力反对她成为专业护士。林淑芳只好退而求其次，加入武装部队当医护人员。

在武装部队的三年里，她和同事得轮流到旧樟宜医院值班，让她对护理工作有更深的认识，坚定了当护士的决心。1988年，她开始接受三年培训，朝着成为白衣天使的目标前进。所幸的是，母亲当时已没再反对。

曾参与设立鹰阁医院器官移植和干细胞移植中心

林淑芳多年来负责过多个岗位，包括普通病房护士、加护病房护士及护士经理等，也曾参与设立鹰阁医院的器官移植中心和干细胞移植中心。

丰富的实战经验让林淑芳充分感受到护理人员不能只有专业知识，也必须有同理心。

曾经有一回，一名年迈病人的病情很不乐观，他的女儿把不满情绪发泄在医生和护士身上。林淑芳察觉到这名女儿内心的不安和对父亲的愧疚感，于是上前给了她一个拥抱，说大家都知道她尽力了，千万不能感到内疚。这名女儿这才卸下心防，泪水顷刻间夺眶而出，态度也软化了。

如今57岁的林淑芳已升任为IHH医疗（新加坡）的护理总监，负责为四家私人医院招募和培训护理人员。时至今日，已故父亲仍是那股推动她向前的力量。

“我不希望其他人像我一样，经历那种痛苦。我尽所能培训护理人员，提升大家的专业技能，为病人提供最好的服务。如今全球各地都缺乏护士，要如何吸引并留住护士也是工作挑战之一。”