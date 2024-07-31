气候变化使东南亚热带气旋变强 威胁沿海地区粮食安全

东南亚的热带气旋正在加速形成，并逐渐向内陆移动，严重威胁沿海地区。尽管新加坡未受到气旋直接影响，强风和洪水却已摧毁区域的沿海农田，可能导致我国面临粮食安全问题。

由美国罗文大学（Rowan University）、南洋理工大学，以及美国宾夕法尼亚大学共同展开的研究显示，气候变化改变东南亚热带气旋的路径和强度，不仅更靠近海岸线，停留的时间也更长。越南海防市、缅甸仰光、泰国曼谷等城市，面临着前所未有的强烈风暴威胁。

学者：海水越热 风暴越大

南大新加坡地球与观测研究所主任、亚洲环境学院教授霍顿（Benjamin Horton）是这项研究的合著作者。他星期三（7月31日）向媒体讲解时说，热带气旋从海面温度获取能量，因此当碳排放增加，海水温度升高，就为热带气旋提供所需能量，带来强风、暴雨、引发洪水等。海水越热，风暴就越大。

他指出，新加坡、东南亚，以及全球的热浪都愈发严重，比如7月就经历有记录以来四个最热的日子。去年，碳排放达到历来最高水平，大气中的二氧化碳浓度，是100万年来未曾见过的水平。

“这使热带气旋比过去更频繁地出现，就连强度也增加了。现在发生的热带气旋更可能是三级、四级或五级，这些级别的风暴是毁灭性的，甚至须迁移沿海城市和基础设施。沿海的大片农地变得毫无用处，这会威胁到整个东南亚的粮食安全，影响数千万人的生活。”

上周，台风“格美”以及西南季候风造成菲律宾首都地区和北部省份受到严重洪涝灾害，多地停工停课，股票和外汇交易暂停。马尼拉大都会当局宣布，首都地区进入灾难状态。

若热带气旋引发洪水 农作物将无法收割

霍顿强调，尽管大多气候研究都集中在城市上，但农业课题也非常重要，特别是很多稻米种植区都位于低洼的沿海地区。“如果热带气旋引发洪水，就会导致农作物无法收割；若是发生风暴潮，海的盐水则会渗入淡水农田破坏作物，这些都是对粮食安全的毁灭性连锁反应。”

研究分析19世纪至21世纪末6万4000个模拟历史和未来的气旋，包括操纵因素如人为碳排放的预期增加及其影响，以此深入了解气旋形成、增强、减速和最终消散的变化。研究成果发表于《自然》合作期刊《气候与大气科学》。