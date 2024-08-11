国庆日余韵犹在 800义顺居民观看《乐园》电影首映

全岛各地星期天（8月11日）依然沉浸在国庆日的欢愉氛围里，多个社区基层举办活动，提升社区凝聚力，也有组织让旅居新加坡的外籍人士感受到浓郁的节日气氛。

为配合国庆庆祝活动，忠邦基层组织星期天举办《乐园》电影首映会，迎来超过800名义顺集选区居民观影。

这也是义顺集选区“温馨义顺购物券（Nee Soon Cares）计划”中的众多社区活动之一，该计划今年4月推出，旨在加强社区关系，以及帮助邻里生意。参加指定社区活动的义顺集选区家庭，可获得价值40元的购物礼券，供他们在区内近500家商店使用。

忠邦基层组织顾问、内政部长兼律政部长尚穆根接受媒体采访时说，社区近日的一系列活动让大家一同沉浸于欢腾的国庆气氛中。

“今晚的放映会聚集了超过800人，这也是促进社区联系的一部分，将大家聚集在一起、相互支持……我们必须在社区内建立这些联系，构建一个强大的社区。”

至于新加坡第一个卫星镇——女皇镇，它保留着丰富的小贩文化，社区的国庆庆祝活动也就离不开令人垂涎三尺的美食。

印度煎饼、沙爹、叻沙等小贩美食飘香，居民纷纷在女皇道中学举行的庆祝活动上排起长龙。ABC砖厂巴刹和熟食中心40年老店Y.R.A. Rasool Fatimah的第二代摊贩阿都瓦哈（Abdul Wahab）就在现场烙制印度煎饼。

也是文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆，以主宾身份参加活动。他接受《联合早报》采访时说，女皇镇约三成居民是年长者。

“年长居民可能行动不便，无法到国庆庆典现场。我们希望将表演和烟花带到邻里，让庆祝活动更加包容。”

晚上9时，色彩缤纷的烟花在空中绽放，把现场喜庆的氛围推向高潮。老少居民纷纷挥舞手中国旗，在欢呼和歌声中为国家庆生。

在女皇镇住了30年的曾月兰（67岁，退休人士）说，邻里庆祝活动更加方便，让她能带着坐轮椅的姐姐一起参加。

逾600名外籍家佣参与庆祝活动

亚美尼亚街7号则于星期天迎来一场犒劳外籍家佣的国庆庆祝活动，人力部也进一步深化与主办方“家佣关怀联盟”合作，扩大“关怀姐妹”计划，为更多外籍家佣提供支援协助。

活动由希望工程联盟（Hope Initiative Alliance）设立的家佣关怀联盟（Alliance of Domestic Employees Outreach，简称ADEO）主办，吸引了不同国籍的600多名外籍家佣参加。

现场也有社区团体和青年志工参加活动，一些外籍家佣也参与了表演和现场摊位布置，甚至还引导Zumba带动跳。

希望工程联盟主席陈业伟牧师说：“主办这项活动是在庆祝我国59岁生日的同时，肯定背井离乡的外籍家佣对我国的贡献。”

人力部于2022年设立了“关怀姐妹”（Care Sisters）计划，与ADEO合作培训外籍家佣成为志工，为其他在本地工作的同乡姐妹提供精神援助。“关怀姐妹”也是人力部与外籍家佣的桥梁，让政府了解她们的需求与问题。

来自菲律宾的凯瑟琳（Catherine Suarez，43岁）是“关怀姐妹”的第一批受训志工。她受访时说：“这项计划非常有助益，我因此结识了更多的新朋友，也能聆听她们的问题并给予建议。”