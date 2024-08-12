当犯罪团伙跑腿助取赃款 青年判缓刑21个月

为赚钱缴交公寓房租，青年同意成为犯罪团伙跑腿，帮忙从提款机取出逾164万元，其中约29万元属赃款。

青年陈乐家（20岁）落网后被控，面对抵触滥用电脑法令、贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法令，及杂项（公共秩序和滋扰）法令等17项罪名。他早前承认其中五项罪名，法官将余项纳入考量后，星期一（8月12日）判他21个月缓刑监视。

被告缓刑监视的条件包括必须遵守宵禁、须按要求服药和接受精神病治疗；母亲也须以5000元担保被告行为良好。

案情显示，2023年10月，一名65岁老汉报案，指他落入冒充政府官员骗局，被指示将9万4000元汇到一个银行户头。这些款项就被转入其他户头，后被取出。

调查显示，被告就是其中一名取出这些款项的罪犯。

庭上透露，2023年8月，被告的前邻居孔嘉权（22岁）推荐被告，为设在新山的犯罪团伙当跑腿。被告须用犯罪团伙提供的银行卡，从不同的提款机取钱。

快递接收银行卡后根据指示取款 与同谋平分1%佣金

由于要赚钱支付公寓房租，被告同意加入。被告会通过快递接收银行卡，后根据犯罪团伙在通信平台Telegram群组里提供的指示和银行卡密码，从相关户头取出相应的款项。

被告事后会将款项交给犯罪团伙，而每当完成一组提款，被告和孔嘉权就能从中收取1%作为佣金，两人事后平分款项。

自2023年8月起，被告就与一名马来西亚男子轮流当跑腿。尽管被告有理由相信取出的款项属赃款，但他还是继续当跑腿。

庭上披露，被告和马国男子从27个银行户头进行407次提款、取出超过164万元，当中约29万3755元被追查为赃款。

除了这项罪行，被告也和孔嘉权共谋，未经允许登入四个银行账户共98次，取出35万7680元。

被告当跑腿赚取3000元至4000元，并将其全花在个人开销上，没有作出赔偿。

商业事务局在2023年11月逮捕被告，并起获13张银行卡，以及5150元现金。当局事后也从他的住家搜出另18张银行卡。

前邻居孔嘉权则面对偷窃，恶作剧和抵触贪污、贩毒及其他严重罪案（没收利益）法令等22项罪名。根据法庭文件，孔嘉权在2023年潜逃，目前被通缉。（人名译音）