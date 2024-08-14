彩铅绘出彩色人生 艺术硕士蜕变之路

从美术课成绩最差，到艺术专业硕士毕业，张慧丽几十年如一日地坚持绘画。每当人生遭遇挫折时，她都会拿起画笔，在创作的过程中找到内心的平静。

45岁的自由画家张慧丽，常带着一个速写本，和一支能画出红橙黄绿蓝渐变色的彩色铅笔，游走在新加坡的大街小巷，记录下那里的建筑风貌和人文景观。缤纷的彩铅不仅勾勒出新加坡的独特魅力，也装点了她的生活。

年少时，张慧丽总认为美术是自己最不擅长的科目，甚至觉得弟弟和父亲都比自己更有艺术天赋。为了攻克这一难关，她不断练习绘画技巧。

从新加坡国立大学植物学荣誉学位毕业后，她意识到内心里热爱绘画的种子已生根发芽。于是，她到南洋艺术学院进修美术，随后又赴澳大利亚修读工作室艺术硕士文凭。此后十几年里，她一直怀着这份热忱，通过教画维持生计。

然而，2013年的一次手术，给张慧丽的人生带来重创。她说：“手术之后，我的手连筷子都拿不了，更别说拿笔画画了。我的手废了，生活该怎么办？”

她像年少时挑战自己一样，又一次迎难而上，用十字绣锻炼手部肌肉和灵敏度，直到重新拿起画笔。

机缘巧合下，她发现了一支多色的彩色铅笔。“我不像别人那样，用轻重来画出层次，而是用颜色作画，不用频繁换笔，也很少使用橡皮擦。每次拉线时，我都不知道会画出什么颜色来，就像生活一样。”

张慧丽会买很多的笔，在速写时遇到感兴趣的小朋友，就会把笔送给他们，播撒艺术的种子。她也教学生画画，但从不教应考的学生。她说，绘画是生活，新加坡人太忙碌了，人们要学会找到自己生活中的平静。