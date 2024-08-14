南大设“创新港” 促进企业学界交流创新

为推进创新技术的开发工作，南洋理工大学设立一站式中心，提供实践方案的资源与工作空间，促进企业与大学协作。

南大分别在“创意之坊”（The Arc）和“大地之室”（Gaia）这两座学习大楼内，各设一个“创新港”（Innovation Port），让业界伙伴进行讨论、创建产品原型。南大也会定期举办工作坊，帮助初创企业“启航”。

位于创意之坊的创新港旁还有个创客空间，开放给学生使用。创客空间有科技专家为学生和企业伙伴提供引导，协助他们发展并测试产品原型。

创新港的设立，顺应南大去年推出的创新与创业计划，以支持并加速创新方案的发展工作。

南大三年共提交953项专利申请

2021年至2023年，南大共提交953项专利申请，比2018年至2020年多七成。2021年至2023年，南大共发展23个衍生项目和65个初创企业，并帮助它们筹集1亿4600万元资金。这个数额比2018年至2020年增加约三成。

南大副校长（创新与创业）彭树捷教授星期三（8月14日）在南大创新港的开幕仪式上，也宣布一系列新计划，包括已启用的科技平台。这个网站详列南大开发的各项技术，方便企业和相关的大学科技专家联系，共同探索合作机会，加速技术的发展进程。

他指出，校方有意和已有相同平台的新加坡国立大学合作，并在未来扩大至其他大专学府，将信息集中在一个联合平台。

“这将有助于发掘可互补的知识产权产品和方案，加强大专学府与业界的协作，从而推动对新加坡科技生态系统具有高影响力的创新活动。”

明年1月开展创业计划 助有创新点子团队

南大明年1月也将开展创业计划（Venture Building Programme），为有创新点子的团队提供概念验证（proof of concept）等初步工作所需的资助。有创业经验的导师会为团队提供指导。这项计划开放给不同学科的学生、研究人员、教员和校友，预计第一年可支持20个团队。

彭树捷说：“我们希望团队来自不同背景，除了南大，也包括其他大专学府、研究机构和业界。我们不仅要从南大培养最好的初创企业，也希望为新加坡培养最好的初创企业。”

开幕仪式主宾贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉致辞时，肯定南大推动创新与创业的努力。

他指出，政府将继续通过各项目，为初创企业与企业家培养一个充满活力、与全球接轨的生态系统，当中包括新加坡科技创新周。新加坡科技创新周今年10月28日至30日举行，汇聚海内外的初创业者、投资者等。

南大校友莫哈默阿南（Mohammed Adnan Azam）通过教授介绍，为南大李光前医学院的失智症研究中心设计应用。这款名为“reCOGnAIze”的应用，通过游戏测试认知能力，以便更早发现轻度认知障碍。项目获得南大资助。

他受访时说，创新港的设立可以鼓励学界和企业协作，使研究成果推出市场，同时为学生提供学习机会。

初创企业Kookree利用人工智能技术，让用户以文字提示或图像提示生成视频，并利用文字提示快速搜索视频内容。

Kookree首席执行官郭锦盛也是南大校友。他认为，大学有广泛的资源和专长，能为理念相同的人设立联系平台。他说，除了提供场地，大学也可通过课程设计，培养学生的创新与创业精神。