农历七月“鬼门关”开，近百名歌台艺人和歌迷齐聚星马艺人歌台中元会，进行传统的祭祀仪式，希望农历七月无论是跑歌台或看歌台都顺顺利利。

农历七月初一是鬼门开（也称普渡门）的日子，根据民间传说，俗称“好兄弟”的鬼魂会到人间活动一整个月。

本地歌台界也按照传统，每年七月初一凌晨零时，星马艺人歌台中元会的理事、会员、司仪、歌台台主、乐队、歌手和灯光音响业者和歌迷等，都会齐聚一堂，一同参与祭拜以祈求好运和顺利。

《新明日报》报道，星期三（8月12日）晚上的仪式是在乌美1路第3027座工业区对面的草地进行，现场已经提前架设大帐篷，在场地正中央摆放大量纸钱、金银纸、水果和汽水等供品，及挂满吉祥字句的传统绣幛，另一处则有一尊大仕爷。

此外，现场也放满多名写着不同艺人名字献上的贡品箱子，时间一到，与会者先焚香和点蜡烛并插在场地周围，过后就将贡品箱子搬到帐篷外的铁架。

一切就绪后，众人就在丽星娱乐制作执行总监陈志伟的带领下，纷纷高喊“兴、旺、发”，然后就开始烧金银纸。

烧完金银纸后，众人回到帐篷“抢夺”发糕、黄梨、苹果、零食及饮料等福物，务求将祝福带回家，现场一片闹哄哄。

完整报道，请翻阅2026年8月13日的《新明日报》。