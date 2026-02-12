人工智能（AI）已不只是重塑科技业，而是开启一场广泛的职场变革，未知的前景难免让人担忧，但变局总会蕴藏机遇。《联合早报》“AI x 职场变局”系列，通过五篇报道层层剖析AI浪潮下的求职新趋势。

在经历此前一段冷静期后，新加坡企业2025年起重启人工智能（AI）引擎，加速招聘AI人才。要求AI技能的岗位过去一年激增两倍；除了科技相关行业，教育、人力资源和金融业的招聘启事也明确要求应聘者掌握AI技能。

《联合早报》与求职平台Jobstreet by SEEK合作，分析过去三年的本地招聘启事，发现含AI关键词的启事数量于2024年至2025年间骤降74%，近一年才显著反弹，同比增加两倍。

Jobstreet未透露上述比例是以多少则征聘启事为依据测算得出，但它的新加坡网站上目前有近6万个全职和部分时间工作招聘启事。

Jobstreet新加坡总经理李美欣受访时解释，大型语言模型ChatGPT于2022年底横空出世后，掀起一股AI热潮，但随着生成式AI的快速迭代和应用爆发，企业一度放慢脚步，谨慎观望，投资和招聘都更克制。

直到过去一年，AI技术的应用模式更为清晰，企业也再次“开抢”AI人才。李美欣说：“AI技术日益成熟，企业更了解如何把AI整合到工作流程中，对AI岗位的招聘因此回升。”

涉海量数据与信息行业 AI人才需求更高

根据Jobstreet数据，过去三年，计算机与信息技术、教育、人力资源与咨询、金融与银行服务，以及政府与国防领域一直是AI人才需求最高的五个行业。

这五个领域的招聘启事，将AI技能列为条件的频次远超其他行业，平均较排在第六位的建筑与工程业多出六成。

李美欣分析道，这些行业的日常工作涉及大量数据与文字信息，AI能显著提升处理效率，因此也更快拥抱AI。“这些行业的员工能因AI变得更高效，提升生产力，并有更多时间去解决其他实际问题。”

Jobstreet by SEEK新加坡总经理李美欣指出，新加坡对AI人才需求最高的行业，日常工作涉及大量数据与文字信息，而AI能显著提升处理这些信息的效率。（邬福梁摄）

作为AI技术的前沿地，计算机与软件业的工作重心已超越传统的数码编程，转向AI编排、治理与系统集成。它对AI人才的需求一直位居各行业之首。

不过，AI人才的争夺战，也扩散至科技领域之外。高度依赖人际关系和沟通能力的人力资源与咨询，以及教育领域，过去三年对AI人才的需求强劲。教育业的AI人才需求更于2024年5月至2025年4月间，从前一年各行业中的第四位，跃升至第二位。

AI影响或需10年才完全显现

虽然整体而言，本地好些行业尚未被AI颠覆，但作为第四次工业革命的驱动器，这恐怕只是时间问题。

投资银行高盛（Goldman Sachs）的研究预计，美国企业可能需10年左右完成大范围AI应用，这期间约25%的工作内容将面临自动化，失业率或介于6%至7%。

世界经济论坛（World Economic Forum，简称WEF）的研究也指出，受AI技术发展、绿色转型和经济动荡等因素影响，到了2030年，全球22%的就业机会将面临变革，可能有9200万个工作岗位消失。

不过，WEF也乐观认为，科技发展等能同时催生约1亿7000万个新岗位，比被剔除的岗位多出7800万个。

AI人才存在巨大缺口

可是，本地员工似乎还未准备好抓住这些新机遇。Jobstreet的分析发现，AI相关岗位的应聘人数过去三年持续下跌，截至2026年4月的一年里减少17%，前一年的跌幅则达39%。

为了帮助新加坡人掌握所需AI技能，赶上AI发展列车，政府于今年2月宣布成立由黄循财总理领导的全国人工智能理事会，统筹国家AI发展战略。但人们心中难免还是焦虑难安。

新加坡管理大学经济学院院长李嘉教授受访时指出，AI技术的发展仍存在较大不确定性，包括大语言模型能发展到什么程度，甚至是接下来三年至五年内，本地多少岗位会因AI而消失，都难以预测。

李嘉和他的团队正密切追踪AI对本地就业市场的长期影响。他们希望通过追踪招聘启事，分析个别行业是否出现缩减招聘的迹象，以提早发出预警，协助决策者和求职者应对。

AI发展前路难测，应对之策亦无定论，但李嘉将学习AI技能比作锻炼运动，劝告求职者尽早“强身健体”。他说：“药物无法保证100%治好病症，锻炼身体的成果也无法立竿见影。学习AI技能是一种风险应对机制，积极效果可能不明显，但肯定不会让你变差。有一天AI冲击来临时，具备AI技能或许就能保你不失业，也让你变得更有韧性。”