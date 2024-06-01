面对来势汹汹的人工智能（AI）时代，职场人日益担心饭碗被AI取代，年轻求职者尤其可能担忧岗位选择越来越少。受访专家提醒，战胜AI的秘诀就是不能“只懂AI”，即使应聘的是AI岗位，也需要AI能力以外的综合技能。

在传统“蓝领”、“白领”之外，“新领”（new collar）这个名词也应运而生，它指的是能有效结合AI技术和行业经验的人才。近年来，市场对这类人才的需求整体上升。”“新领”人才的特点，是超越了传统意义上的体力或脑力劳动区分；能将技术与现实需求结合，快速适应和解决各种问题。

而今，在招聘AI人才时，企业最重视的技能，并非数据分析能力，而是整体分析能力。

根据Jobstreet的数据，本地企业在招聘AI人才时，最常寻求的技能包括广义的“分析”能力、数据分析、Python编程、计算机科学和自动化。

这五大技能中，广义的分析能力最为笼统，却超越其他更精专的技能，在AI岗位需求最高的五大行业中，都成为最热门的技能关键词。在人力资源与咨询等需要与人打交道的行业里，这甚至是企业招聘AI人才时最重视的能力。

Jobstreet新加坡总经理李美欣受访时指出，在侧重人际沟通的职位中，企业相对不那么执着于AI硬技能，而是更看重应聘者与团队和客户的协作与沟通能力。“这些非AI技能反而是最必要，AI也无法替代。”

人力资源管理公司ADP的亚太区高级副总裁张晓云也认为，AI应用正推动新加坡职场从知识竞争迈向判断力竞争。她说：“未来最具竞争力的人才，未必是掌握最多信息的人，而是最懂得结合AI能力与人类智慧来创造价值的人。”