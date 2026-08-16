随着人工智能（AI）完成简单工作任务的能力日益强大，职场中的入门级岗位尤其受到冲击。即将步入职场的年轻人倍感寒风凛冽，争取实习机会也越发困难。

美国斯坦福大学数码经济实验室（Stanford Digital Economy Lab）上星期三（8月12日）发布的报告指出，在AI应用更广泛的职业，例如软件开发，年轻劳动力的就业率落后于受AI影响较少行业的同龄人，差距已从2025年7月的15%扩大至今年6月的19%。

新加坡管理大学经济学院院长李嘉教授接受《联合早报》采访时指出，相较于一些国家，本地尚未明显出现企业因AI而大规模减少招聘毕业生的情况。

但他认为，长期而言，企业通过AI提升生产力后，招聘的需求很可能减少，初级人员的岗位将尤其受影响。

本地六所公立大学今年3月发布的毕业生就业调查报告已初露端倪。报告显示，本地应届大学毕业生的就业率持续下降，全职就业率跌至74.4%，比前一年微跌五个百分点。

李嘉说：“与雇主沟通后，他们往往将需求下降归咎于AI带来的降本增效。”

根据Jobstreet数据，截至2026年4月的一年里，本地对AI人才需求最高的五大行业中，公开招聘的入门级AI职位占比很低。入门级AI岗位最多的计算机与信息技术，以及教育领域，公开招聘的AI相关职缺中，只有15%属入门级。

紧随其后的金融领域，入门级AI岗位只占这个领域招聘启事的14%；人力资源与咨询和政府与国防部门，则分别只有8%和6%。

贸工部8月11日发布的第二季经济调查报告同样显示，AI带动的新增就业机会，主要集中在较高收入层级，寻求的是35岁至44岁的中年专业人士，提供的月薪介于7000元至1万元。

ADP亚太区高级副总裁张晓云受访时解释，年轻一代确实更熟悉AI，但企业需要的是能把AI技能与实际业务紧密结合，还能更快适应AI驱动工作环境的人才。

她补充说：“许多AI相关岗位涉及商业判断、风险管理、治理框架及跨部门协作，而这些能力往往需要一定时间的行业经验积累。”

在越加看重经验的就业市场中，学生的实习经验也间接成为更为重要的一张职场入门票，就业市场的竞争也逐渐前移，从实习就开始。

不过，李嘉说，如今实习机会也越来越难找。“在新加坡要找一个好的工作，需要至少有一次实习经验，甚至可能要两三次。但如果找实习变得更难，（毕业后）找工作将雪上加霜。”