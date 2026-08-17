国外某安全套品牌的一部经典广告，至今仍让红蚂蚁记忆犹新。

广告内容是一名父亲带孩子逛超市，过程中，孩子因爸爸不让他买零食而彻底暴走，在超市大喊大叫，把货架上的商品扫落，引起旁人侧目，阻止未果的父亲只能呆立原地。画面最后停留在父亲一副生无可恋的表情特写，并以充满警示意味的“请用安全套”标语收尾。

几年前，互联网也流传着一张梗图：一名父亲手提婴儿尿片，充满哀怨望向货架上，自己建立家庭之后，从此再也不可触及的游戏机。

生了小孩，“你将面对什么”，或“你将失去什么”，是许多安全套公司的广告套路，目的当然是劝君购买安全套，别轻易走上育儿人生。

安全套公司很擅长通过展现父母应对熊孩子时的无奈，传递勿轻易生育的信息。（视频截图）

在生育率屡创新低的新加坡，中年人的“来时路”，或多或少也有这么点劝退人的意味。

如果身为“前辈”的中年群体在职场上面临挫折，财务上又因养儿育女而不太宽裕，年轻一代“看在眼里”，即使不至于打退堂鼓，恐怕也会思索再三。

对于新加坡未来的人口生育大计，领导重塑结婚与生育观念工作组的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮上星期六（8月15日）透露了一点口风。

她说，来临星期天（23日）举行的国庆群众大会，总理黄循财将针对育儿费、托婴和托儿服务，以及其他家庭支援等面向，发布“抢救人口”的新措施。

然而，新加坡的“催生大计”，若只单单针对婚育年龄群体的痛点提出政策应对，是否会有头痛医头、脚痛医脚之虞？

新加坡生育率持续探底。（白艳琳摄）

作为年轻“表率”的中年人士，他们的人生际遇是否顺遂，某种程度上也将左右年轻一代的婚育决定，毕竟那可能是他们十几二十年后的人生。

较令人忧心的是，在AI浪潮等趋势的冲击下，中年群体若想在职场上保住饭碗或转换跑道，所面临的难度比其他年龄层来得更高。

根据人力部今年第一季度的劳动市场报告，中年群体遭裁员半年后，再就业的比率低于其他年龄层：

50岁至59岁本地雇员再就业的比率仅为51.8%；40岁至49岁为60%；相较之下，30岁至39岁的再就业比率则是71.5%，30岁以下更高达87.1%。

理论上，四五十岁的中年群体，往往也处于财务负担最沉重的阶段。他们是所谓的夹心层世代，上有高堂，下有妻小，各种开销接踵而至。一旦面临裁员或减薪，陷入财务困境的风险更高。

新加坡统计局2021年的统计数据也显示，有小孩的本地家庭，每月平均支出为6600新元，较全国平均水平高出约1700元。

近年来通货膨胀相对严重，上述开销相信有增无减。

中年群体面临的职场及财务压力不小，尤其是夹心层一族。（李冠卫摄）

说完中年群体的“中年危机”，再来看看年轻人为何不敢生或不想生。

根据2021年结婚与生育调查，育儿成本及财务不确定性是新加坡人不愿生育的两大主因。

已婚者当中，有64%认为财务压力让他们不想生孩子或生更多孩子；单身者中，不想或不敢生的前三大原因，有两个与财务有关，分别是育儿成本过高（89%）及未来收入充满不确定性（79%），另一主要顾虑则是担心没有时间或精力照顾小孩（81%）。

还没生就已经担心钱不够用，若看到中年群体“混得不好”，适婚适育的年轻群体，在生育这件事无疑会有更多顾虑及考量，难保不会衍生“花小钱省大钱”，买个安全套更安心的想法。

如此一来，原本“青春不再”，与国家“催生大计”没太大瓜葛的中年群体，其“中年危机”就可能产生与安全套广告如出一辙的“劝退”效果。

但反过来说，确保中年人士就业稳定，缓解“中年危机”，让“看在眼里”的年轻群体稍感宽心，或许能变相刺激，或至少保持一定水平的生育率。

鼓励年轻人“增产报国”，政策着眼点不该仅限于青年，保障中年群体的福祉也不可少。