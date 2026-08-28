本地居民自9月1日起有望更早地解决邻里纠纷，避免邻里关系持续恶化。这是因为在淡滨尼市镇试行的调解指示框架与社区关系处的运作，将扩展至全国，涵盖组屋邻里与私人住宅区。

这意味着发生纠纷的邻居都可能收到指示，强制参与社区调解中心（Community Mediation Centre）主持的调解，尽可能以和平的方式解决彼此之间的分歧。

文化、社区及青年部、律政部和国家发展部于星期五（8月28日）联合发布文告，宣布这项消息。

调解指示框架（Mediation Direction framework）的涵盖范围扩大后，建屋发展局和人民协会能更早干预邻里纠纷，指示涉及纠纷的邻居参与调解，协助他们和平结束纠纷。

建屋局和人协获授权向组屋居民发调解指示

建屋局和人协将获得授权，向组屋居民发出调解指示；私人住宅区发生的邻里纠纷，则由人协负责发出调解指示。

人协职员若须进入私人公寓等分层地契产业执行公务，会事前联络相关住户安排上门时间，也会提前向分层地契管理委员会（management corporation strata title，简称MCST）或管理代理（managing agent）发出书面通知，解释上门拜访住户的目的。管委会和管理代理必须全力配合人协职员展开工作。

涉及纠纷的邻居在经过社区调解后若能达成和解，可在双方同意的情况下，把和解协议注册为邻里纠纷审裁庭（Community Disputes Resolution Tribunals）庭令。日后当一方违背协议条件，另一方就可通过审裁庭简化程序来执行和解协议，更快捷地寻求解决方法。

社区关系处运作扩展全岛 处理严重噪音个案

此外，社区关系处（Community Relations Unit，简称CRU）的运作也将扩展至全岛，介入处理那些无法通过社区调解和邻里纠纷审裁庭解决，以及影响多户家庭的严重与持续噪音干扰个案。

社区关系处的社区关系执行员将有权向涉及纠纷的居民，以及协助调查的其他人录取口供。社区关系执行员还可以发出警告和禁止令（abatement order），要滋扰他人的居民停止制造噪音。不遵守禁止令属于刑事罪。

随着社区关系处的运作范围扩大，人手也会有所增加。律政部和国家发展部答复《联合早报》询问时透露，社区关系处的工作人员将增至18人，必要时会再评估所需资源。本报早前曾报道，社区关系处原有15名工作人员。

文社青部、律政部和国家发展部强调，良好的邻里关系无法通过立法或强制手段建立。处理邻里纠纷的首要且最佳途径仍然是直接沟通、相互理解与调解。

政府通过社区关系处进行的干预，仅限于最严重的邻里噪音个案，且必须在居民和相关机构已用尽其他途径解决纠纷，或情况确有必要时才会介入。这也将确保社区关系处的资源用于最有需要的地方。

“建设和谐的邻里终究是所有人的共同责任。当邻居之间互相体谅、尊重和理解，以及当邻居们及早共同以友好方式解决分歧，我们就能建立起强大的社区。”

文社青部、律政部和国家发展部是在2024年11月改进社区纠纷管理框架（Community Dispute Management Framework），设立调解指示框架及成立社区关系处。两者自2025年4月起，在淡滨尼市镇试行。

试点项目显示，早期干预、社区调解中心主持的调解，及社区关系处的针对性行动结合起来，可更有效地解决邻里纠纷。