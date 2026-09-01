本地共享汽车平台GetGo推出新马跨境自驾服务，让用户可从住家附近的停车场取车，通过兀兰或大士陆路关卡前往马来西亚西马地区，包括新山、金马仑高原及吉隆坡等地。

GetGo星期二（9月1日）发文告宣布，正式推出“自驾到马来西亚”（Drive to Malaysia）服务。用户每次预订最短12小时，最长五天，最早可提前30天预订。

用户无需前往租车门店取车，只需通过应用预订，也无需支付押金，无论行驶多远，也不用额外支付里程费（mileage charge），但须自行承担燃油费，并支付跨境附加费。

跨境附加费按计时费（time charge）的30%计算，并设有每日上限。选择Select类别车辆，在平日及公共假日前夕的上限为每天20元，周末及公共假日则为每天30元；选择Plus类别车辆的上限分别为25元和35元。

用户也必须准备一张一触即通（Touch ’n Go）卡，并至少储值50令吉，以支付20令吉的跨境道路费，以及在马国的过路费和停车费。

图为用户通过GetGo应用预订24小时跨境自驾服务的示例，所租用的是Select类别汽车，费用包括跨境附加费、10%的标准版碰撞损毁豁免及平台费用，订单另享有10%的一次性优惠。（GetGo提供）

市场上目前已有汽车租赁公司提供跨境租车服务。例如，Tribecar允许符合条件的指定车辆驶入马国部分地区，包括新山、吉隆坡及马六甲等。不过，用户须符合最低租车时长要求，并支付额外的跨境附加费及定金。

在保险保障方面，GetGo文告指出，跨境自驾的碰撞损毁豁免（Collision Damage Waiver）收费率会提高一倍。平台提供不同类别的碰撞损毁豁免选项，标准版收费从预订总费用的5%提高至10%，加强版则从10%提高至20%。这项费用不包括在计时费和跨境附加费内，须另外支付。

GetGo强调，新服务只允许车辆在西马行驶，不得开往泰国或其他国家。

公司在正式推出这项服务前曾进行测试，并获得积极反响。当时在48小时内收到接近2000份参与申请。

GetGo目前在全岛超过1700个地点提供超过3000辆汽车。

公司总裁卓庭丰说，自2021年推出以来，已有超过50万名驾驶者使用GetGo，平台累计完成超过800万次预订。通过与用户交流，公司发现用户希望前往马来西亚时，也能享有方便及透明的共享汽车体验。