女子称到酒吧庆生时，同行男友人与另一人商量要前往另一家夜店，酒吧巡场听闻后质疑他 “抢客”，双方发生肢体冲突，导致男友人受伤。警方介入调查事件。

这起事件于8月15日凌晨约零时25分发生，地点是克拉码头的Home Dusk酒吧。

化名为Q的女子向Stomp指出，一行人14日晚上到上述酒吧为朋友庆生，午夜时分，一名男友人在酒吧接待处附近，与另一名女友人商量转往Zouk夜店。

她透露，一名相信是酒吧巡场的男子听闻后，就上前质问，指男友人替其他夜店“拉客”，男友人则反驳说他是顾客，有权邀请朋友到其他场所消费。

Q说，过后这名巡场的情绪越发激动，为免事态升级，男友人就不再理会对方并慢慢后退，孰料巡场突然冲上前，毫无预警地多次挥拳攻击男友人。

其间，男友人一边后退，一边推开对方，这时另一名身份不明的男子也冲上前，并以华语高喊：“你敢打我兄弟！”

两名男子之后被指继续攻击已经倒地的男友人，直到其他同行友人和路人上前制止，冲突才告一段落，随后他们也报警。根据Q提供给Stomp的医疗账单等，男友人事后自行前往黄廷方综合医院就医，医药报告显示他的耳朵挫伤，眉部也有裂伤，并获三天病假。

新加坡警察部队受询时向《新明日报》证实接获报案，一名33岁男子受轻伤，但拒绝送院。另一名38岁男子则因涉嫌蓄意伤人，正协助警方调查。

酒吧：冲突发生在酒吧范围外 双方均在过程中受伤

Home Dusk酒吧回复Stomp时说，冲突是发生在酒吧范围外的公共区域，双方均在过程中受伤。

发言人说，他们留意到外界针对事件提出的各种指控，但部分说法存在争议，并不符合管理层对事实的了解。

由于警方和内部调查仍在进行，酒吧管理层不愿评论涉事者的身份、职务、关系或行为。

“Home Dusk绝不容忍暴力，并高度重视顾客和员工的安全。待相关调查完成后，我们将采取一切必要行动。”

发言人也说，酒吧已就事件聘请律师，在调查结束和厘清事实前，不会进一步置评。