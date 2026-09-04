“是对的事就该挺身而出”，热心公众在地铁站协助阻止偷拍案，获颁SaferSG公共精神奖。

与他一同领奖的还有另外两名公众及两名公共交通员工。他们分别获得SaferSG公共精神奖及SaferSG合作伙伴个人奖。

上述SaferSG奖项于星期五（9月4日）在2026年公共交通保安指挥处社区路演活动上颁发。

获得SaferSG公共精神奖的郭远明（36岁，医护人员）接受《联合早报》访问时说，今年7月8日，他在盛港地铁站注意到一名男子尾随一名女子，由于其形迹可疑，握着手机的方式不太自然，遂上前告知女子她可能被偷拍，并询问对方是否需要协助。

女子随后请他帮忙，他接着追上男子，把手搭在后者肩膀阻止其逃走，并告诉男子自己留意到他可能涉及的偷拍行为。过程中，郭远明也向值勤的新捷运副站长陈成发（52岁）求助。陈成发也是本次的SaferSG合作伙伴个人奖得主。

陈成发随即按标准作业程序通知新加坡警察部队的公共交通保安指挥处（TransCom）。男子手机经检查后发现偷拍内容，警方随即以偷窥罪将其逮捕。

郭远明指出，过去几年他曾六度在公交上遇到这类事件，每次都出手试图制止。经验告诉他，被偷拍的女性通常不知道自己成为目标，因此更需要其他公众保持警惕，协助通知她们。

“这不是多管闲事，应该做的事情就得去做。我们应该挺身而出，帮助可能受害的女性。”

另外两名获得SaferSG公共精神奖的公众是陈铭全（31岁，解决方案设计师）和李育惠（28岁，教育工作者），他们是夫妻。

陈铭全受访时指出，今年6月13日他和太太返家途中，在多美歌地铁站月台发现两名女子正阻止一名男子离开，并向现场其他人求助。

两人随即上前了解状况。其中一名女子告诉他们，这名被拉住的男子偷拍了她朋友的裙底，希望现场公众能协助限制男子行动，并请地铁站职员协助报警。

陈铭全忆述，男子当时从鞋里掏出手机，一边道歉一边试图删除手机里的视频，并恳求大家放他一马。陈铭全于是设法控制男子行动，李育惠则从男子手中夺过手机，“因为那是证据，我们必须确保他没有删除任何视频或照片”。

男子在地铁站职员报警后，被警方以偷窥罪逮捕。

萨姆里（55岁，SMRT高级助理工程师）是另一名SaferSG合作伙伴个人奖得主。他今年7月22日上班途中，在加利谷地铁站的电动扶梯留意到一名年轻男子异常靠近一名女学生。他怀疑男子在偷拍女学生，于是抵达月台后拦下两人，并告知地铁站保安报警处理。男子最终因偷窥罪被捕。

萨姆里说：“我当时感觉到那名男子非常不对劲，因此我必须阻止他，并确保受害者的安全。”

沈颖：公交非礼案虽显著下降 仍有进步空间

沈颖（中）与SaferSG公共精神奖得主交谈。（林明顺摄）

外交部兼内政部第二部长沈颖为公共交通保安指挥处社区路演活动开幕致辞时指出，公共交通网络发生的非礼案件在今年上半年同比下降了28.6%，考虑到不断扩大的地铁网络和日益增加的乘客量，这是显著的降幅，但仍有进步空间。

她强调，保持警觉的社区是防范犯罪和安全威胁的重要防线。公众也可通过参与通勤者守望计划（Riders-On-Watch）协助防止罪案。

通勤者守望计划于2019年推出，至今已有1万7000名成员。今年早些时候，警方也发起为期一年的活动“发现。举报。别袖手旁观！”（Don’t be a Bystander! SPOT it. Report it），并推出全新的“S.P.O.T.”四步骤行动指南，指导公众在目睹性侵害罪行时该如何应对。

这四个步骤是发现可疑情况（Spot it）、保护自己和受害者（Protect）、观察（Observe），以及报警（Tell the Police）。