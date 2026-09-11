新日两国今年迎来建交60周年，双边民间往来日益紧密，2025年有近73万新加坡居民前往日本旅游，与此同时有近63万名日本旅客访新，同比增加10%。两国的学术联系也持续加强，截至2025年5月，在日的新加坡留学生达455人，较冠病疫情前增加14%。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期五（9月11日）晚上在新加坡留日大学毕业生协会（JUGAS）55周年庆晚宴上致辞时说，当今世界与过去截然不同，但新日两国已证明，双方伙伴关系能与时俱进演变，不断适应变化的形势。

今年3月，新加坡总理黄循财与日本首相高市早苗共同宣布，将新日双边关系正式提升为“战略伙伴关系”，为两国合作翻开新篇章。

沈颖说：“尽管外部世界瞬息万变，但新日两国之间的互信、友谊与相互理解不会改变，始终历久弥坚。”

沈颖指出，新日关系过去60年来在广度与深度不断拓展，合作从贸易与科技，延伸至绿色经济、教育，以及民间交流。

她说：“60年的建交为两国奠定了坚实的制度基础。但新日关系的温度与韧性，源于更根本的基础——两国人民的互动联系。”

新加坡留日大学毕业生协会、亚洲留日校友国际协会（ASJA）和亚细安留日校友会联合会（ASCOJA）也在星期五联合主办了一场研讨会。

教育部兼国家发展部高级政务次长赛义德哈伦医生为研讨会致开幕辞时，借留日学生人数的增长，说明新日两国民间的日益紧密联系。

他指出，根据日本学生支援机构的数据，截至2025年5月，有455名新加坡学生在日本高等教育机构就读，比冠病疫情前增加14%。

“尽管人数可能不多，但每名学生都代表着一段新关系的建立，以及两国社会之间又一座桥梁的搭建。”

同在星期五举行的第19届日新研讨会（Japan-Singapore Symposium）上，外交部兼内政部政务部长周凯年在致辞时，也通过双向旅游数据，凸显新日民间往来的频密。

他说，去年有近73万新加坡居民前往日本旅游，对于一个人口600万的城市国家而言，这组数字相当可观。去年也有近63万日本游客到访新加坡，较前一年增长10%。

“随着两国关系日趋成熟，我们建立起充满活力的平台网络。除了政府间的政策对话，我们也通过区域机制来加强民间交流。”

根据日本外交部官网发布的文告，日本外交部长茂木敏充通过视频为日新研讨会致辞时说，新加坡与日本拥有共同的基本价值观和原则，并携手维护和促进基于法治、自由开放的国际秩序。

他指出，新加坡是可靠的区域伙伴，新日两国在“战略伙伴关系”框架下，有望推动重点领域的合作取得具体成果。他将与我国外交部长维文医生携手深化新日双边关系。