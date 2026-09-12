今年上半年在公共娱乐场所发生的非礼案回升近两成。警方呼吁公众提高警惕、及时举报罪案，并推出“安全泡夜店伙伴计划”，鼓励业者加强宣导、提升员工的罪案防范意识，共同打造更安全的夜生活。

外交部兼内政部第二部长沈颖星期六（9月12日）在年度“安全泡夜店”运动开幕礼上致辞时说，这项运动今年已迈入第六届，在打击罪案方面取得一些进展。

例如，今年1月至6月的酒驾案件共68起，较去年同期的74起减少约8％。威胁公共安全的事件，如纠众闹事、滋事打架等，也从去年同期的25起降至20起。

非礼案连降两年后回升 警方吁公众警惕

然而，非礼案件在2024年和2025年连续两年下滑后，今年首六个月有所增加，从去年同期的49起增至58起。

沈颖说：“我们必须继续加强防范、阻吓和及时通报这类案件，包括夜间娱乐场所。”

今年的“安全泡夜店”运动沿用警方于4月推出、旨在打击性侵犯罪行的口号：“发现，举报，别袖手旁观！”（Don’t be a Bystander! SPOT it. Report it.）。警方希望鼓励每个人保持警惕、识别应关注的状况，并迅速举报罪案。

沈颖说，这项宣导运动的目的就是希望大家不要假设其他人会介入而袖手旁观；若发现不妥或可疑行为，应立即通报。

外交部兼内政部第二部长沈颖（右）星期六出席“安全泡夜店”开幕礼后参观展区，与新加坡负责任饮酒联盟代表郑之礼（左）和交警人员交谈。（白艳琳摄）

推出新计划和比赛 业者和客户一同提升场所安全

她也宣布，全国罪案防范理事会和新加坡夜生活娱乐总商会将联合推出全新的“安全泡夜店伙伴计划”。这个计划获警方支持。

参与计划的公共娱乐场所将与员工分享罪案防范知识，并在店内张贴罪案防范告示。这些场所会获得伙伴专属贴纸，以彰显并肯定它们的参与。

目前已有六个业者和商会加入计划，夜店Zouk是其中一个。Zouk服务副总裁大卫·朗（David Long）受访时说，他们希望顾客玩得尽兴，但不能侵害到他人。

他说，公司职员和保安都接受过培训，并会时刻留意周遭环境，而每一名客户也能尽一分力。“一旦顾客察觉不妥，随时待命的员工会及时介入。更重要的是，我们要化被动为主动，在问题发生前就做好防范。”

为了提高公众意识，全国罪案防范理事会和警方也将在社媒平台TikTok举办比赛，鼓励夜店顾客发挥创意，创作并分享防范罪案的宣传内容。沈颖说：“我们期待这些由公众创作的内容能协助扩大这次运动的影响力，鼓励更广泛的社群共同营造安全的夜店文化。”

有兴趣参赛者须在TikTok用专为今年宣导运动定制的扩增实境（augmented reality）特效制作短视频，展示他们如何安全泡夜店。欲知详情，可上网至https://go.gov.sg/scc2026tiktokcontest查询。

乌节邻里警局局长沈明杰警监受访时说，警方将继续与夜间娱乐场所业者及相关方紧密合作，提升公共娱乐场所安全。“我们鼓励大家保持警惕，互相照应，发现可疑之处立即举报，别做旁观者。”