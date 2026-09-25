新加坡中华总商会实习期间，22岁的大学生林轩不仅有机会参访华族文化中心新报业媒体华社自助理事会等机构，还参与了关于《水浒传》的课程。这些独特的实习体验让她得以更深入地了解本地华社与中华文化。

林轩目前在南大修读工商管理专业二年级。她受访时说，为期10周的实习让她了解华商在商界以外的贡献，例如促进社区发展和文化交流。“我有机会同来自各地的青年企业家面对面交谈，听他们分享创业经历，让我印象十分深刻。”

她也有机会同老一辈的华族企业家交流，感受到他们毫无保留地向年轻人传授经验的热情。这让她深深体会到华商互帮互助、回馈社会的精神。

林轩是首届新加坡中华总商会实习生奖的得奖者之一。她希望未来从事商业营销，与华社和华商保持联系。

为让华商精神的薪火相传，新加坡中华总商会去年推出实习生奖，首届颁奖礼星期五（9月25日）在中秋晚宴上举行。首批得奖者是12名本地大学的学生，今后将有理工学院学生得奖。

延伸阅读

徐芳达：会馆需以全面长期计划 助新移民融入本地社会
徐芳达：会馆需以全面长期计划 助新移民融入本地社会
中华总商会设实习生奖 鼓励大专生传承华商精神
中华总商会设实习生奖 鼓励大专生传承华商精神

晚会主宾是人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，她为实习生奖颁奖。她致辞时说，中华总商会大力支持本地华商，多年来为我国的经济发展作出重要贡献。

“全球的经济格局正在发生巨大变化，但我相信，只要我们的商界像过去一样坚强、团结，就一定能在变局中把握先机，找到突破口。”

奖学金惠及其他族群 助本地学子赴海外交换

今年有16名本地六所公立大学的本科生获得新加坡中华总商会基金奖学金，包括三名回教社会发展理事会（MENDAKI）和两名印度人发展协会（SINDA）推荐的学生。

在南大修读体育科学与管理的丹尼尔（Danial Mirza bin Ibrahim，22岁）就是通过MENDAKI推荐而获得中华总商会基金奖学金。这笔奖学金将资助他去日本早稻田大学交换学习一学期。

这是他第一次参加大型中秋庆祝会。“我最初得知自己得到奖学金时有点惊讶，但也因此更了解中华总商会与本地华人社会的联系。”

南大中文系学生黄歆惠（21岁）也获得奖学金，让原本需要勤工俭学的她未来有更多时间专注于学业。“我目前对研究新马一带的海外华人群体和文化根源很感兴趣，之后也想研究华人传统习俗或本地华文教育体系。”

中华总商会今年庆祝成立120周年，所以今年的中秋晚宴主题是“双甲子聚中秋”。会长高泉庆致辞时说，希望在座学生将华商精神的核心信念薪火相传，且不忘团结社群，回馈社会。

中华总商会的实习生奖旨在鼓励本地品学兼优、中英双语能力兼备的大学生和理工学院学生，到总商会以及旗下企业网络实习，通过实践体会华商精神。实习期为三至五个月，每名得奖者可获5000元奖金。