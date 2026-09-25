在新加坡中华总商会实习期间，22岁的大学生林轩不仅有机会参访华族文化中心、新报业媒体、华社自助理事会等机构，还参与了关于《水浒传》的课程。这些独特的实习体验让她得以更深入地了解本地华社与中华文化。

林轩目前在南大修读工商管理专业二年级。她受访时说，为期10周的实习让她了解华商在商界以外的贡献，例如促进社区发展和文化交流。“我有机会同来自各地的青年企业家面对面交谈，听他们分享创业经历，让我印象十分深刻。”

她也有机会同老一辈的华族企业家交流，感受到他们毫无保留地向年轻人传授经验的热情。这让她深深体会到华商互帮互助、回馈社会的精神。

林轩是首届新加坡中华总商会实习生奖的得奖者之一。她希望未来从事商业营销，与华社和华商保持联系。

为让华商精神的薪火相传，新加坡中华总商会去年推出实习生奖，首届颁奖礼星期五（9月25日）在中秋晚宴上举行。首批得奖者是12名本地大学的学生，今后将有理工学院学生得奖。

晚会主宾是人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，她为实习生奖颁奖。她致辞时说，中华总商会大力支持本地华商，多年来为我国的经济发展作出重要贡献。

“全球的经济格局正在发生巨大变化，但我相信，只要我们的商界像过去一样坚强、团结，就一定能在变局中把握先机，找到突破口。”

奖学金惠及其他族群 助本地学子赴海外交换

今年有16名本地六所公立大学的本科生获得新加坡中华总商会基金奖学金，包括三名回教社会发展理事会（MENDAKI）和两名印度人发展协会（SINDA）推荐的学生。

在南大修读体育科学与管理的丹尼尔（Danial Mirza bin Ibrahim，22岁）就是通过MENDAKI推荐而获得中华总商会基金奖学金。这笔奖学金将资助他去日本早稻田大学交换学习一学期。

这是他第一次参加大型中秋庆祝会。“我最初得知自己得到奖学金时有点惊讶，但也因此更了解中华总商会与本地华人社会的联系。”

南大中文系学生黄歆惠（21岁）也获得奖学金，让原本需要勤工俭学的她未来有更多时间专注于学业。“我目前对研究新马一带的海外华人群体和文化根源很感兴趣，之后也想研究华人传统习俗或本地华文教育体系。”

中华总商会今年庆祝成立120周年，所以今年的中秋晚宴主题是“双甲子聚中秋”。会长高泉庆致辞时说，希望在座学生将华商精神的核心信念薪火相传，且不忘团结社群，回馈社会。

中华总商会的实习生奖旨在鼓励本地品学兼优、中英双语能力兼备的大学生和理工学院学生，到总商会以及旗下企业网络实习，通过实践体会华商精神。实习期为三至五个月，每名得奖者可获5000元奖金。