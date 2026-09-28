送餐员收到奇葩订单，对方竟要求他帮忙处理门口的垃圾，让他直呼离谱。

上星期五（9月25日），一名自称是Grab送餐员的匿名用户在Complaint Singapore脸书群组发文指出，他在工作时接到一份令他哭笑不得的订单。有平台用户竟要求他帮忙丢掉堆放在家门口的四大袋垃圾，而Grab平台居然还照单全收，未进一步阻止客户的过分要求，且给予送餐员完成工作的报酬，也仅有区区四元。

这名送餐员在贴文中抨击Grab“太过分”，质疑这类工作安排是否合理。他也无奈透露，如果拒绝接单，其评分可能会受影响。

根据送餐员上传的截图，要求他协助丢垃圾的平台用户相信住在裕盛路一带。送餐员于9月25日傍晚5时30分左右接到订单。截图内容也显示，送餐员完成该趟差事的收入只有四元。

据观察，平台用户相信是通过GrabExpress服务，要求送餐员上门帮忙丢垃圾。

GrabExpress是Grab的快递服务。根据Grab官方网站，GrabExpress快递服务能运送包裹、文件、食物和鲜花等物品。无法运送的物品则包括需特别处置的易碎品、生肉海鲜、易燃物品、身份证件、违禁品，以及总值超过500元的物品等。

不过，Grab官网并未说明垃圾是否也在禁运之列。

送餐员上传的截图显示，相关订单的取件与送件地址完全相同。用户还在备注栏中特别说明：“把所有门口的垃圾丢到楼下的垃圾槽”，并强调“有很多袋大型垃圾”。

或许是担心不接单会被扣分，送餐员最终还是勉为其难完成了平台用户交付的任务，依照其指示将四袋装在黑色大型垃圾袋里的垃圾丢到楼下的垃圾槽。

《联合早报》已联系Grab询问此事是否属实，以及Grab是否允许平台用户提出帮忙丢垃圾这类要求。