在东海岸一处的海域上，几乎天天都能看到86岁杜华强风帆冲浪的身影。他43岁才首次接触风帆冲浪，40年后兴趣依旧，风帆冲浪早已不只是运动，而是生活的一部分。被问及打算玩到几岁时，他笑说：“没有想过。只要还活着，就继续玩，冲到一百岁。”

杜华强年轻时从事会计工作，55岁退休后考获第三级教练资格，长期教导成人风帆冲浪，直到2011年才卸下教练身份。40多年来，他在器材上投入数万元，也曾在2002年和2003年的亚洲风帆巡回赛中，连续夺得55岁以上组冠军。

杜华强18年前扬帆出海的英姿。热爱风帆冲浪的他也曾在比赛中赢得55岁以上组冠军。（档案照）

随着年纪渐长，杜华强开始根据身体状况和天气条件调整运动方式。他如今改用较小的帆；若风势过强，他也会选择留在岸上休息，与朋友闲聊。他说，风帆冲浪依靠的不只是体力，更重要的是平衡感、技巧，以及顺势借助风力的能力。他强调：“最重要的是安全第一。”

离开海面后，杜华强的退休生活同样充实。钓鱼、游泳，也自己缝制衬衫、弹电子琴，近来还开始动手制作塑像。对他来说，退休不是慢下来，而是终于有更多时间，去寻找下一件想学、想玩的事。

杜华强最近迷上了制作塑像，创作主题依然离不开最热爱的水上运动。（萧康达摄）

六七十岁才开始学习风帆冲浪，会不会太迟？杜华强认为，只要身体状况允许，也有力气爬上风帆板，就仍有机会开始。

跟随《联合早报》镜头，看86岁的杜华强如何在风浪之间继续挑战自己，把“活着就继续玩”过成日常。